Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів

Если земля под заводом не перейдет в частную собстенность, то, я думаю, покупателей не будет, хотя может кто-то заберет чтобы заработать на продаже металлолома после 2020г...
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Додано: Чет 03 тра, 2018 13:22
Если земля под заводом не перейдет в частную собстенность, то, я думаю, покупателей не будет, хотя может кто-то заберет чтобы заработать на продаже металлолома после 2020г...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:06
Предприятие ваше зомби. Оно не в состоянии работать прибыльно.
Потому его нынешне состояние оптимально для дерибана. Можно продолжать наращивать долги вешая их на государство присосавшись к денежному потоку и имея с этого прибыль. Ничего нового - приватизация прибыли огусударствление убытков.
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