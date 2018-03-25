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Стартова ціна Одеського
припортового впала в 10 разів

Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:22

  sequence написав:Аммиакопровод с Тольятти простаивает - русские используют альтернативные источники перевалки, помнится, через Новороссийск. На этом история завода, возможно, и закончится. Политика победила экономику


Если земля под заводом не перейдет в частную собстенность, то, я думаю, покупателей не будет, хотя может кто-то заберет чтобы заработать на продаже металлолома после 2020г... http://www.samara.aif.ru/money/finance/ ... ki_ammiaka
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:54

добились таки...
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:23

можно еще подождать падения цены,чтоб купить за копейки..
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:06

  sal написав:Запомни, юный олигарх - Обанкроченое предприятие достается намного дешевле!

Предприятие ваше зомби. Оно не в состоянии работать прибыльно.
Потому его нынешне состояние оптимально для дерибана. Можно продолжать наращивать долги вешая их на государство присосавшись к денежному потоку и имея с этого прибыль. Ничего нового - приватизация прибыли огусударствление убытков.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:18

  Вкладчик1234 написав:Они по отношению к гражданам так же себя ведут - ставят в безвыходное положение, чтоб сделать рабами за копейки на своих фабриках

Зато можно написать на бумажке, что: "Средняя зарплата украинцев превысила 8 тысяч гривен"- и все сразу станут сытыми от одной только мысли, даже те миллионы работяг у кого зарплата и 3 тысяч не превышает : )
https://news.finance.ua/ru/news/-/425655/srednyaya-zarplata-ukraintsev-prevysila-8-tysyach-griven
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:22

Вовка-тренер какие 3 тысячи.
разнорабочего!!! на стройку нельзя найти даже за 400грн в день вменяемого(не бухого хотя бы два дня из трех и без справки, что ему нельзя поднимать больше 10кг).
400 на 21 помножте вот вам и 8к.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:32

  arheops написав:Вовка-тренер какие 3 тысячи. разнорабочего!!! на стройку нельзя найти даже за 400грн в день вменяемого(не бухого хотя бы два дня из трех и без справки, что ему нельзя поднимать больше 10кг). 400 на 21 помножте вот вам и 8к.

Та я не про них, стройка - это для мазохистов высшей категории : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:35

ну так это ж без опыта и самый низ рабочего класса, не?
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:41

  arheops написав:ну так это ж без опыта и самый низ рабочего класса, не?

Это с если с улицы, без знакомых и без личных рекомендаций. Опыт работы зачастую роли тоже не играет, другое дело, что без него могут вообще на работу не взять даже на минималку.
Вовка-тренер
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  #<12
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