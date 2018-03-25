Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів
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sequence написав:Аммиакопровод с Тольятти простаивает - русские используют альтернативные источники перевалки, помнится, через Новороссийск. На этом история завода, возможно, и закончится. Политика победила экономику
sal написав:Запомни, юный олигарх - Обанкроченое предприятие достается намного дешевле!
Предприятие ваше зомби. Оно не в состоянии работать прибыльно. Потому его нынешне состояние оптимально для дерибана. Можно продолжать наращивать долги вешая их на государство присосавшись к денежному потоку и имея с этого прибыль. Ничего нового - приватизация прибыли огусударствление убытков.
Вкладчик1234 написав:Они по отношению к гражданам так же себя ведут - ставят в безвыходное положение, чтоб сделать рабами за копейки на своих фабриках
Зато можно написать на бумажке, что: "Средняя зарплата украинцев превысила 8 тысяч гривен"- и все сразу станут сытыми от одной только мысли, даже те миллионы работяг у кого зарплата и 3 тысяч не превышает : ) https://news.finance.ua/ru/news/-/425655/srednyaya-zarplata-ukraintsev-prevysila-8-tysyach-griven
Вовка-тренер какие 3 тысячи. разнорабочего!!! на стройку нельзя найти даже за 400грн в день вменяемого(не бухого хотя бы два дня из трех и без справки, что ему нельзя поднимать больше 10кг). 400 на 21 помножте вот вам и 8к.
arheops написав:Вовка-тренер какие 3 тысячи. разнорабочего!!! на стройку нельзя найти даже за 400грн в день вменяемого(не бухого хотя бы два дня из трех и без справки, что ему нельзя поднимать больше 10кг). 400 на 21 помножте вот вам и 8к.
Та я не про них, стройка - это для мазохистов высшей категории : )