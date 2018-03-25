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Стартова ціна Одеського
припортового впала в 10 разів

Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:00

  Faceless написав: Добавить еще "руки из *опы, в голове опилки, бухает и ворует", ну для полноты картины.

А здесь в основном такие и остались, не считая пенсионеров и детей- остальные съехали : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:02

  Вовка-тренер написав:
  Faceless написав: Добавить еще "руки из *опы, в голове опилки, бухает и ворует", ну для полноты картины.

А здесь в основном такие и остались, не считая пенсионеров и детей- остальные съехали : )

От того что вам хочется все представить в подобном свете, это вранье не станет реальностью
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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