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Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 23:00
Faceless написав:
Добавить еще "руки из *опы, в голове опилки, бухает и ворует", ну для полноты картины.
А здесь в основном такие и остались, не считая пенсионеров и детей- остальные съехали : )
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Вовка-тренер
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Додано: Чет 03 тра, 2018 23:02
Вовка-тренер написав: Faceless написав:
Добавить еще "руки из *опы, в голове опилки, бухает и ворует", ну для полноты картины.
А здесь в основном такие и остались, не считая пенсионеров и детей- остальные съехали : )
От того что вам хочется все представить в подобном свете, это вранье не станет реальностью
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Faceless
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