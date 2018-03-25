Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів

Додано: П'ят 04 тра, 2018 01:14

Вовка-тренер написав: Faceless написав: Хорошая была попытка, но все равно неудачно. Вы же чуть выше фактически назвали всех украинцев, остающихся в Украине, ни на что не пригодными и неквалифицированными. Частные случаи, относящиеся к депрессивным посёлкам, а также лентяям и неудачникам касательно работоустройства, подали как якобы типичный. Сотни тысяч человек, ежегодно устраивающих счёт на работу без "знакомств, связей, рекомендаций" и на ЗП куда повыше минималки знать не знают что это, оказывается, невозможно. Они же явно не в курсе, что опыт работы не важен для соискателей. Ведь все это в вашем выдуманном мирке, где сплошь безработные, нытики и неудачники, и "миллионы работяг, не получающих и 3000", но вы почему-то решили, что так же и в реальности в Украине. Я разве писал штампами? Я лишь указываю на явную и очевидную ложь с вашей стороны. Хорошая была попытка, но все равно неудачно. Вы же чуть выше фактически назвали всех украинцев, остающихся в Украине, ни на что не пригодными и неквалифицированными. Частные случаи, относящиеся к депрессивным посёлкам, а также лентяям и неудачникам касательно работоустройства, подали как якобы типичный. Сотни тысяч человек, ежегодно устраивающих счёт на работу без "знакомств, связей, рекомендаций" и на ЗП куда повыше минималки знать не знают что это, оказывается, невозможно. Они же явно не в курсе, что опыт работы не важен для соискателей. Ведь все это в вашем выдуманном мирке, где сплошь безработные, нытики и неудачники, и "миллионы работяг, не получающих и 3000", но вы почему-то решили, что так же и в реальности в Украине. Я разве писал штампами? Я лишь указываю на явную и очевидную ложь с вашей стороны.

А вот попробуйте без опыта работы хотя бы продавцом в магазин на минималку устроиться, а потом побеседуем. Предполагать могут все, а вот вымышленные "сотни тысяч человек" никак не сопоставимы с реальностью. Я общительный человек, и разговариваю с множеством людей, зная не из телевизора и интернета кто сколько получает, и как при этом работает. Про остающихся здесь украинцев я тоже написал неспроста. Ясное дело, что это не относится прямо ко всем поголовно, но общая ситуация стала на порядок хуже. Никогда раньше не было на улицах столько алкашей и наркоманов, толпящихся по вечерам возле стограмулек, аптек и магазинов АТБ. Конечно кто-то может сказать мол не ходите там, и смотреть не нужно будет. Но вся проблема в том, что передвигаясь от работы к дому я прохожу мимо трех магазинов АТБ, пяти наливаек и десятка аптек. Поэтому не видеть всего этого просто невозможно. Создается такое впечатление, что с каждым днём всё больше народа перестает работать и уходит в глубокий запой. Может конечно и нет такого в центре Киева, все ходят трезвые, улыбаются и цветы друг другу дарят... но я в этом что-то уж очень глубоко сомневаюсь : ) А вот попробуйте без опыта работы хотя бы продавцом в магазин на минималку устроиться, а потом побеседуем. Предполагать могут все, а вот вымышленные "сотни тысяч человек" никак не сопоставимы с реальностью. Я общительный человек, и разговариваю с множеством людей, зная не из телевизора и интернета кто сколько получает, и как при этом работает. Про остающихся здесь украинцев я тоже написал неспроста. Ясное дело, что это не относится прямо ко всем поголовно, но общая ситуация стала на порядок хуже. Никогда раньше не было на улицах столько алкашей и наркоманов, толпящихся по вечерам возле стограмулек, аптек и магазинов АТБ. Конечно кто-то может сказать мол не ходите там, и смотреть не нужно будет. Но вся проблема в том, что передвигаясь от работы к дому я прохожу мимо трех магазинов АТБ, пяти наливаек и десятка аптек. Поэтому не видеть всего этого просто невозможно. Создается такое впечатление, что с каждым днём всё больше народа перестает работать и уходит в глубокий запой. Может конечно и нет такого в центре Киева, все ходят трезвые, улыбаются и цветы друг другу дарят... но я в этом что-то уж очень глубоко сомневаюсь : )

"Опыт работы зачастую роли не играет" - это вы заявили, не я.Вы, конечно, можете быть крайне общительны, но вряд ли настолько, чтобы судить о всей стране.Наверное, только одна категория людей охотно делится с незнакомыми людьми, сколько они зарабатывают и как работают - те, кто зарабатывает крайне мало и любит поныть. Значит, именно такой у вас "круг общения", по которому вы и делаете выводы. Адекватным людям несвойственно распространятся всем подряд, даже знакомым, о своем заработке (а тем более сбережениях), хоть каким бы общительным человек ни был.Сотни тысяч человек совсем не вымышлены. У всякого человека периодически случается такое совершенно нормальное явление в жизни, как смена работы. Многие и многие десятки тысяч каждый год впервые выходят на рынок труда. И подавляющее большинство из них, представьте себе, находят работу. И как правило - без связей и рекомендаций. Из второй категории - само собой и без опыта работы. Собственно, почти каждый когда-то был без опыта работы и устроился на работу впервые (кроме тех, кто сразу решил работать на себя и тех, кто решил никогда не работать). И далеко не все продавцами в магазин. И далеко не все на минималку.Алкаши/наркоманы были всегда и вероятно будут. Наливайки - также многолетнее явление. Сам факт их существования предполагает то, что у них постоянно ошиваются алкаши, целевая аудитория так сказать. У ближайшего АТБ особо не замечал скопления люмпен-пролетариата, но не могу сказать, что так озабочен этим вопросом, что провожу мониторинг.Сказать что алкашей/бомжей стало больше не могу, хотя и меньше точно не стало. Но в любом случае никак нет той апокалиптической картинки, что вы рисуете. И предвосхищая вопрос - я сужу не по центру Киева, и могу оценивать ситуацию не только по Киеву.И да, подавляющее большинство таки ходят трезвые. Улыбаются многие, больше молодежь. Чтоб цветы друг другу дарили - это да, как-то не замечал такого. Но, думаю, это можно пережить