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Стартова ціна Одеського
припортового впала в 10 разів

Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:00

  Faceless написав: Добавить еще "руки из *опы, в голове опилки, бухает и ворует", ну для полноты картины.

А здесь в основном такие и остались, не считая пенсионеров и детей- остальные съехали : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:02

  Вовка-тренер написав:
  Faceless написав: Добавить еще "руки из *опы, в голове опилки, бухает и ворует", ну для полноты картины.

А здесь в основном такие и остались, не считая пенсионеров и детей- остальные съехали : )

От того что вам хочется все представить в подобном свете, это вранье не станет реальностью
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:00

  Faceless написав: От того что вам хочется все представить в подобном свете, это вранье не станет реальностью

Не сочтите за хамство, ну вы так четко и развернуто сами себе ответили, что лучше даже представить невозможно : ) Вот только одно слово заменить надо, "хочется" на "нужно", и будет просто классика! А именно: "От того что вам нужно все представить в подобном свете, это вранье не станет реальностью". Ну нельзя же всегда всем одно и то же писать, а то имидж "ВЫВСЕВРЕТЕ" может стать штампом : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:15

Re: Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів

Вовка-тренер написав:
  Faceless написав: От того что вам хочется все представить в подобном свете, это вранье не станет реальностью

Не сочтите за хамство, ну вы так четко и развернуто сами себе ответили, что лучше даже представить невозможно : ) Вот только одно слово заменить надо, "хочется" на "нужно", и будет просто классика! А именно: "От того что вам нужно все представить в подобном свете, это вранье не станет реальностью". Ну нельзя же всегда всем одно и то же писать, а то имидж "ВЫВСЕВРЕТЕ" может стать штампом : )


Хорошая была попытка, но все равно неудачно.
Вы же чуть выше фактически назвали всех украинцев, остающихся в Украине, ни на что не пригодными и неквалифицированными. Частные случаи, относящиеся к депрессивным посёлкам, а также лентяям и неудачникам касательно работоустройства, подали как якобы типичный. Сотни тысяч человек, ежегодно устраивающих счёт на работу без "знакомств, связей, рекомендаций" и на ЗП куда повыше минималки знать не знают что это, оказывается, невозможно. Они же явно не в курсе, что опыт работы не важен для соискателей. Ведь все это в вашем выдуманном мирке, где сплошь безработные, нытики и неудачники, и "миллионы работяг, не получающих и 3000", но вы почему-то решили, что так же и в реальности в Украине.
Я разве писал штампами? Я лишь указываю на явную и очевидную ложь с вашей стороны.
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:43

  Faceless написав: Хорошая была попытка, но все равно неудачно. Вы же чуть выше фактически назвали всех украинцев, остающихся в Украине, ни на что не пригодными и неквалифицированными. Частные случаи, относящиеся к депрессивным посёлкам, а также лентяям и неудачникам касательно работоустройства, подали как якобы типичный. Сотни тысяч человек, ежегодно устраивающих счёт на работу без "знакомств, связей, рекомендаций" и на ЗП куда повыше минималки знать не знают что это, оказывается, невозможно. Они же явно не в курсе, что опыт работы не важен для соискателей. Ведь все это в вашем выдуманном мирке, где сплошь безработные, нытики и неудачники, и "миллионы работяг, не получающих и 3000", но вы почему-то решили, что так же и в реальности в Украине. Я разве писал штампами? Я лишь указываю на явную и очевидную ложь с вашей стороны.

А вот попробуйте без опыта работы хотя бы продавцом в магазин на минималку устроиться, а потом побеседуем. Предполагать могут все, а вот вымышленные "сотни тысяч человек" никак не сопоставимы с реальностью. Я общительный человек, и разговариваю с множеством людей, зная не из телевизора и интернета кто сколько получает, и как при этом работает. Про остающихся здесь украинцев я тоже написал неспроста. Ясное дело, что это не относится прямо ко всем поголовно, но общая ситуация стала на порядок хуже. Никогда раньше не было на улицах столько алкашей и наркоманов, толпящихся по вечерам возле стограмулек, аптек и магазинов АТБ. Конечно кто-то может сказать мол не ходите там, и смотреть не нужно будет. Но вся проблема в том, что передвигаясь от работы к дому я прохожу мимо трех магазинов АТБ, пяти наливаек и десятка аптек. Поэтому не видеть всего этого просто невозможно. Создается такое впечатление, что с каждым днём всё больше народа перестает работать и уходит в глубокий запой. Может конечно и нет такого в центре Киева, все ходят трезвые, улыбаются и цветы друг другу дарят... но я в этом что-то уж очень глубоко сомневаюсь : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 01:14

Re: Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів

Вовка-тренер написав:
  Faceless написав: Хорошая была попытка, но все равно неудачно. Вы же чуть выше фактически назвали всех украинцев, остающихся в Украине, ни на что не пригодными и неквалифицированными. Частные случаи, относящиеся к депрессивным посёлкам, а также лентяям и неудачникам касательно работоустройства, подали как якобы типичный. Сотни тысяч человек, ежегодно устраивающих счёт на работу без "знакомств, связей, рекомендаций" и на ЗП куда повыше минималки знать не знают что это, оказывается, невозможно. Они же явно не в курсе, что опыт работы не важен для соискателей. Ведь все это в вашем выдуманном мирке, где сплошь безработные, нытики и неудачники, и "миллионы работяг, не получающих и 3000", но вы почему-то решили, что так же и в реальности в Украине. Я разве писал штампами? Я лишь указываю на явную и очевидную ложь с вашей стороны.

А вот попробуйте без опыта работы хотя бы продавцом в магазин на минималку устроиться, а потом побеседуем. Предполагать могут все, а вот вымышленные "сотни тысяч человек" никак не сопоставимы с реальностью. Я общительный человек, и разговариваю с множеством людей, зная не из телевизора и интернета кто сколько получает, и как при этом работает. Про остающихся здесь украинцев я тоже написал неспроста. Ясное дело, что это не относится прямо ко всем поголовно, но общая ситуация стала на порядок хуже. Никогда раньше не было на улицах столько алкашей и наркоманов, толпящихся по вечерам возле стограмулек, аптек и магазинов АТБ. Конечно кто-то может сказать мол не ходите там, и смотреть не нужно будет. Но вся проблема в том, что передвигаясь от работы к дому я прохожу мимо трех магазинов АТБ, пяти наливаек и десятка аптек. Поэтому не видеть всего этого просто невозможно. Создается такое впечатление, что с каждым днём всё больше народа перестает работать и уходит в глубокий запой. Может конечно и нет такого в центре Киева, все ходят трезвые, улыбаются и цветы друг другу дарят... но я в этом что-то уж очень глубоко сомневаюсь : )


"Опыт работы зачастую роли не играет" - это вы заявили, не я.
Вы, конечно, можете быть крайне общительны, но вряд ли настолько, чтобы судить о всей стране.
Наверное, только одна категория людей охотно делится с незнакомыми людьми, сколько они зарабатывают и как работают - те, кто зарабатывает крайне мало и любит поныть. Значит, именно такой у вас "круг общения", по которому вы и делаете выводы. Адекватным людям несвойственно распространятся всем подряд, даже знакомым, о своем заработке (а тем более сбережениях), хоть каким бы общительным человек ни был.
Сотни тысяч человек совсем не вымышлены. У всякого человека периодически случается такое совершенно нормальное явление в жизни, как смена работы. Многие и многие десятки тысяч каждый год впервые выходят на рынок труда. И подавляющее большинство из них, представьте себе, находят работу. И как правило - без связей и рекомендаций. Из второй категории - само собой и без опыта работы. Собственно, почти каждый когда-то был без опыта работы и устроился на работу впервые (кроме тех, кто сразу решил работать на себя и тех, кто решил никогда не работать). И далеко не все продавцами в магазин. И далеко не все на минималку.
Алкаши/наркоманы были всегда и вероятно будут. Наливайки - также многолетнее явление. Сам факт их существования предполагает то, что у них постоянно ошиваются алкаши, целевая аудитория так сказать. У ближайшего АТБ особо не замечал скопления люмпен-пролетариата, но не могу сказать, что так озабочен этим вопросом, что провожу мониторинг.
Сказать что алкашей/бомжей стало больше не могу, хотя и меньше точно не стало. Но в любом случае никак нет той апокалиптической картинки, что вы рисуете. И предвосхищая вопрос - я сужу не по центру Киева, и могу оценивать ситуацию не только по Киеву.
И да, подавляющее большинство таки ходят трезвые. Улыбаются многие, больше молодежь. Чтоб цветы друг другу дарили - это да, как-то не замечал такого. Но, думаю, это можно пережить
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:08

  noxfox70 написав:можно еще подождать падения цены,чтоб купить за копейки..


Куда уж ниже.
Хотя...
Николаевский судостроительный вообще за 2 ляма баксов выставили на продажу.
Завод по цене квартиры в центре крупного города.
Супер.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:28

  Shram написав:
  noxfox70 написав:можно еще подождать падения цены,чтоб купить за копейки..


Куда уж ниже.
Хотя...
Николаевский судостроительный вообще за 2 ляма баксов выставили на продажу.
Завод по цене квартиры в центре крупного города.
Супер.

Може там ще боргів треба погасити на 100 млн.$ + все обладнання - ще з Німеччини в 45-му по репараціях вивезене, на якому нічного сучасного не зробиш і енергозатратніше від сучасного разів в 10.
manko74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:59

ще з Німеччини в 45-му по репараціях вивезене, на якому нічного сучасного не зробиш і енергозатратніше від сучасного разів в 10.

Тогда непонятно, как более 100 лет назад на этом заводе строили одни из лучших в мире линкоры типа Севастополь, в частности подорванную диверсантами Императрицу Марию?
11 июня 1911 года заложен на заводе «Руссуд» в Николаеве одновременно с однотипными линкорами «Император Александр III» и «Императрица Екатерина Великая». Строитель — Л. Л. Коромальди
Водоизмещение - нормальное — 22 600 т, полное — 25 465 т
Мощность 26 500 л. с. (19,5 МВт)
Бронирование Пояс — 262…125 мм,
верхний пояс — 100 мм,
башни — до 250 мм,
три палубы — 37+25+25 мм,
рубка — до 300 мм
Артиллерия 4 × 3 × 305-мм орудий,
20 × 130-мм орудий

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%BE%D1%80)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:42

  Волгарь написав:
ще з Німеччини в 45-му по репараціях вивезене, на якому нічного сучасного не зробиш і енергозатратніше від сучасного разів в 10.

Тогда непонятно, как более 100 лет назад на этом заводе строили одни из лучших в мире линкоры типа Севастополь, в частности подорванную диверсантами Императрицу Марию?


Для непонимающих украинский - писалось про вывезенные из Германии в 1945-м станки. При чем тут 100 лет назад? :mrgreen:

И, кстати, "одни из лучших в мире линкоры типа Севастополь" - очередной пропагандистский бред.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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