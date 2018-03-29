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Facebook випустила автономний шолом віртуальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Як і очікувалося, компанія Facebook оголосила про початок продажів автономного шолома віртуальної реальності Oculus Go на конференції розробників F8, яка проходить цього року 1 і 2 травня в Сан-Хосе.
Дивися повний текст Facebook випустила автономний шолом віртуальної реальності (фото)
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Додано: Чет 03 тра, 2018 09:07
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