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Водія Tesla позбавили прав
на 1,5 року за те, що він...

Водія Tesla позбавили прав на 1,5 року за те, що він...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:23

Водія Tesla позбавили прав на 1,5 року за те, що він...

Пропонуємо до обговорення:
Суд британського міста Сент-Олбанс позбавив прав на 1,5 року 39-річного водія Бевіша Пателя за те, що він увімкнув автопілот на електрокарі Tesla і пересів на пасажирське місце. Про це пише Daily Mail.

Дивися повний текст Водія Tesla позбавили прав на 1,5 року за те, що він увімкнув автопілот і пересів на пасажирське крісло.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:24

Автопилота тоже следовало привлечь к административной ответственности – за управление автомобилем без водительского удостоверения :)
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:43

Ну, вот - гаец, он и в Англии гаец! Найдет, к чему прикопаться :) Вопрос: а чего Теслу не оштрафуют? Вот, хотя бы так: "за создание автопилота и возможное снижение числа нарушений ПДД, приводящее к значительному уменьшению суммы получаемых полицией штрафов" :)
sergiymarkov58
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