Найвищі зарплати в Україні отримують кияни
Дивися повний текст Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 10:10
Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень.
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:10
"сообщает Государственная служба статистики."- как говорил товарищ Сталин- не важно как голосуют важно как считают. в Запорожье 3000, в Киеве 12000, откуда 8- непонятно
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:13
Это у кого в Киеве 12? Все знакомые 5-6 тыщ получают, и то если не кинут в маркете, там беспредел.
Откуда как раз ясно, госстат с 2010-го года считает среднюю зп не по всем предприятиям, а выборочно. Это все что следует знать о средней зп в Украине.
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:28
Знакомый работает админом в кафе , 12-14к. ставка + процент . На жизнь не жалуется
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:30
В Киеве 5-6 тысяч - даже в магазины охранникам и продавцам не предлагают. 12 тысяч - это официальная средняя, а не официальная в полтора-два раза выше. Госстат - как раз считает всех вместе. Другое дело, что официальная -это до выплаты налогов....
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:36
Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
Круг общения определяет мировозрение, а потом громкие лозунги. Одни дальше окна своего мерседеса не видят (и в таком режиме управляют страной), другие же лишь по самым низкоквалифицированным работам картину о стране рисуют.
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:41
Re: зарплата українців
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:29
Я написал, как считается "официальная средняя" - по конторам до 50 человек - выборочно, учитывают только где больше зарплата. Это уже с 2010-го года так. То есть статистикой это назвать нельзя даже с большой натяжкой.
А охранники в супермаркете получает тыщ 6 минус 19.5% налогов, а не 12-14.
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