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Середня зарплата українців
перевищила 8 тисяч гривень

Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:10

Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
Найвищі зарплати в Україні отримують кияни

Дивися повний текст Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:10

"сообщает Государственная служба статистики."- как говорил товарищ Сталин- не важно как голосуют важно как считают. в Запорожье 3000, в Киеве 12000, откуда 8- непонятно
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:13

Это у кого в Киеве 12? Все знакомые 5-6 тыщ получают, и то если не кинут в маркете, там беспредел.
Откуда как раз ясно, госстат с 2010-го года считает среднюю зп не по всем предприятиям, а выборочно. Это все что следует знать о средней зп в Украине.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:28

Знакомый работает админом в кафе , 12-14к. ставка + процент . На жизнь не жалуется
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:30

В Киеве 5-6 тысяч - даже в магазины охранникам и продавцам не предлагают. 12 тысяч - это официальная средняя, а не официальная в полтора-два раза выше. Госстат - как раз считает всех вместе. Другое дело, что официальная -это до выплаты налогов....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:36

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

  hxbbgaf написав:Это у кого в Киеве 12? Все знакомые 5-6 тыщ получают, и то если не кинут в маркете, там беспредел.
Круг общения определяет мировозрение, а потом громкие лозунги. Одни дальше окна своего мерседеса не видят (и в таком режиме управляют страной), другие же лишь по самым низкоквалифицированным работам картину о стране рисуют.
forumreader
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:41

Re: зарплата українців

  laa1999 написав:В Киеве 5-6 тысяч - даже в магазины охранникам и продавцам не предлагают. 12 тысяч - это официальная средняя, а не официальная в полтора-два раза выше.

Жизнь - сказка) даже у "охранников" в маркетах
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:23

  forumreader написав: Круг общения определяет мировозрение, а потом громкие лозунги. Одни дальше окна своего мерседеса не видят (и в таком режиме управляют страной), другие же лишь по самым низкоквалифицированным работам картину о стране рисуют.

Думаю, что заявленная Госстатом средняя зарплата по стране более-менее соответствует действительности.

Но есть ли здесь предмет гордости, или хотя бы луч надежды? Если в стране проводится кампания по приведению стоимости жизни к "европейским стандартам"?

Я говорю о т.н. импортном паритете, диктуемом нашими западными спонсорами (МВФ в первую очередь) и послушно реализуемом нашими Президентом и Правительством.

Возьмем для примера стоимость тепла. Когда в 2013 средняя зарплата составляла 400 долларов, 1 Гкал стоила 25 долларов (200 грн плюс-минус в зависимости от региона). Сегодня в 2018 - 55 долларов (1400 грн плюс-минус в зависимости от региона) при средней зарплате 320 долларов.

Для того, чтобы сохранить паритет покупательской способности по крайней мере на тепло - непреложную услугу для поддержания жизни - текущая средняя ЗП должна быть в районе 20 тыс грн, а не 8300...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:29

Я написал, как считается "официальная средняя" - по конторам до 50 человек - выборочно, учитывают только где больше зарплата. Это уже с 2010-го года так. То есть статистикой это назвать нельзя даже с большой натяжкой.
А охранники в супермаркете получает тыщ 6 минус 19.5% налогов, а не 12-14.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:44

Так на сегодня футболка 700 грн стоит.
Moimir
 
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