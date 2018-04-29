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Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:44
Тепло, как раз датировалось, поэтому не показатель. Тем более - сейчас его у многих полностью покрывает субсидия и у них зарплаты и пенсии - должны быть нулевыми, по Вашему. Нужно смотреть на что-то другое, например хлеб, валюта, авто...
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laa1999
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:45
sal написав:
Жизнь - сказка) даже у "охранников" в маркетах
Причем, здесь сказка.Просто, в Киеве, зарплаты выше 5000, но 5000 - это очень мало....
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laa1999
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:46
hxbbgaf написав:
Я написал, как считается "официальная средняя" - по конторам до 50 человек - выборочно, учитывают только где больше зарплата. Это уже с 2010-го года так. То есть статистикой это назвать нельзя даже с большой натяжкой. А охранники в супермаркете получает тыщ 6 минус 19.5% налогов, а не 12-14.
Конторы до 50 человек, как правило -платят черные зарплаты...
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laa1999
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:31
А пенсии минималтные сколько????? А врачи сколько получают официально ?????
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vasia_fin
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:33
Moimir написав:
Так на сегодня футболка 700 грн стоит.
Можна й за декілька тисяч гривень знайти. А можна й за 99 грн. по знижці купити.
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socioniktest
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