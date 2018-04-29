Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:44
Тепло, как раз датировалось, поэтому не показатель. Тем более - сейчас его у многих полностью покрывает субсидия и у них зарплаты и пенсии - должны быть нулевыми, по Вашему. Нужно смотреть на что-то другое, например хлеб, валюта, авто...
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:45
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:46
Конторы до 50 человек, как правило -платят черные зарплаты...
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:31
А пенсии минималтные сколько????? А врачи сколько получают официально ?????
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:33
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:02
средняя зарплата украинцев, которые ПРИ ВЛАСТИ превысила 8 тысяч гривен , а именно у депутатов, кабмин, нефтегаз-коболев,судей, прокуроров
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:56
Это как вы пришли к мысли, что всех, у кого есть субсидия, нужно лишить зарплат и пенсий?
Я писал о паритете покупательной способности на примере тепла - услуги, оплата которой в зимний период может достигать 30% доходов украинца.
Хотите на примере авто - давайте на примере авто.
В 2012 ЗАЗ Сенс стоил от 53 тыс грн (6,5 тыс долларов). Ссылку, увы, не приведу, но, как говорится, за базар отвечаю, потому что покупал для коммерческого использования.
Сегодня - от 190 тыс грн (7,3 тыс долларов).
В связи с чем это стало стоить дороже даже в долларов - рост удельных издержек на сниженном масштабе.
Иномарки - пусть будет та же цена в долларах. Причин, по которой она могла снизиться, или повысится, нет.
О хламе на евробляхах давайте не будет, пока не уточнен его, этого хлама, правовой статус.
Что еще - хлеб. 2013 год - 4,8 грн. 2017 - 11,8. 2018, допустим, будет 13 (по динамике, ссылку привожу).
Вот и считайте - долларовая цена продуктов питания на примере хлеба снизилась всего на 16% (0,5 долларов 2018 против 0,6 доллара 2013).
При росте долларовой стоимости тепла более, чем на 100%. И, упрощенно говоря, неизменности долларовой стоимости всего остального (одежды, обуви, техники и пр.)
Да, есть еще недвижимость, которая в валюте очень сильно потеряла. Но ее покупка точно не относится к повседневным расходам, да и раз в жизни происходит далеко не у каждого украинца
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:01
интересно украинцы знают об этом?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:08
Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
Это пэрэмога.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:19
Опять разговор ни о чем, типа как средняя температура по палате. На производстве неквалифицированный труд - минималка + с барского плеча могут гривен 500 подкинуть. При зарплатах топовиков где бы то ни было сколько нужно учесть минимальных зарплат, чтобы выйти на 8000? А у нас любой, кто у корыта, очень "перетруждается", и за среднюю еще и работать не хочет, тяжко им! Как говаривал ненавистный ныне классик, быстро обогатиться можно только присваивая результаты чужого труда, и никак иначе! Волей случая получил инвалидность и минималку в 1452 грн, хотя перед этим имел довольно приличную "белую" зарплату, исправно платил все налоги, но стажа не хватило. Ну так вот теперь мне рассказывают об импортном паритете? Я живу в Украине, пользуюсь убитыми дорогами и никудышней медициной, покупаю просроченные продукты, подсунутые в супермаркетах с прицелом на мое плохое зрение, плачу за газ и электричество практически полную стоимость, ведь социальные нормы на субсидию, скажем, те же 75 квт в месяц на эл энергию просто смешны. А о том, что связь не подпадает под субсидию, ни мобильная, ни стационарная? А цены в аптеках? Только обязательных к приему лекарств, которые не отменить и не заменить травками, нужно почти на тысячу. А еще профилактика, стационары и реабилитации...Идем в Европу? Я только "за"! Вот только не цены нужно подгонять под них, а поднимать реальные доходы населения! Но это ж ужимки для собственного кармана, а значит, никому реально не интересно. И что самое пртивное, что за все годы независимости каждая следующая власть все больше кричит о "свершениях" и втихаря жиреет... Боюсь даже представить, что будет делать следующая порция дорвавшихся до корыта...
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