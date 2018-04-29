Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

Додано: Чет 03 тра, 2018 14:19

Опять разговор ни о чем, типа как средняя температура по палате. На производстве неквалифицированный труд - минималка + с барского плеча могут гривен 500 подкинуть. При зарплатах топовиков где бы то ни было сколько нужно учесть минимальных зарплат, чтобы выйти на 8000? А у нас любой, кто у корыта, очень "перетруждается", и за среднюю еще и работать не хочет, тяжко им! Как говаривал ненавистный ныне классик, быстро обогатиться можно только присваивая результаты чужого труда, и никак иначе! Волей случая получил инвалидность и минималку в 1452 грн, хотя перед этим имел довольно приличную "белую" зарплату, исправно платил все налоги, но стажа не хватило. Ну так вот теперь мне рассказывают об импортном паритете? Я живу в Украине, пользуюсь убитыми дорогами и никудышней медициной, покупаю просроченные продукты, подсунутые в супермаркетах с прицелом на мое плохое зрение, плачу за газ и электричество практически полную стоимость, ведь социальные нормы на субсидию, скажем, те же 75 квт в месяц на эл энергию просто смешны. А о том, что связь не подпадает под субсидию, ни мобильная, ни стационарная? А цены в аптеках? Только обязательных к приему лекарств, которые не отменить и не заменить травками, нужно почти на тысячу. А еще профилактика, стационары и реабилитации...Идем в Европу? Я только "за"! Вот только не цены нужно подгонять под них, а поднимать реальные доходы населения! Но это ж ужимки для собственного кармана, а значит, никому реально не интересно. И что самое пртивное, что за все годы независимости каждая следующая власть все больше кричит о "свершениях" и втихаря жиреет... Боюсь даже представить, что будет делать следующая порция дорвавшихся до корыта...