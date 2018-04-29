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Середня зарплата українців
перевищила 8 тисяч гривень

Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:44

Тепло, как раз датировалось, поэтому не показатель. Тем более - сейчас его у многих полностью покрывает субсидия и у них зарплаты и пенсии - должны быть нулевыми, по Вашему. Нужно смотреть на что-то другое, например хлеб, валюта, авто...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:45

  sal написав: Жизнь - сказка) даже у "охранников" в маркетах

Причем, здесь сказка.Просто, в Киеве, зарплаты выше 5000, но 5000 - это очень мало....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:46

  hxbbgaf написав:Я написал, как считается "официальная средняя" - по конторам до 50 человек - выборочно, учитывают только где больше зарплата. Это уже с 2010-го года так. То есть статистикой это назвать нельзя даже с большой натяжкой. А охранники в супермаркете получает тыщ 6 минус 19.5% налогов, а не 12-14.

Конторы до 50 человек, как правило -платят черные зарплаты...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:31

А пенсии минималтные сколько????? А врачи сколько получают официально ?????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:33

  Moimir написав:Так на сегодня футболка 700 грн стоит.


Можна й за декілька тисяч гривень знайти. А можна й за 99 грн. по знижці купити.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:02

средняя зарплата украинцев, которые ПРИ ВЛАСТИ превысила 8 тысяч гривен , а именно у депутатов, кабмин, нефтегаз-коболев,судей, прокуроров
igor_grigoruk7
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:56

  laa1999 написав:Тепло, как раз датировалось, поэтому не показатель. Тем более - сейчас его у многих полностью покрывает субсидия и у них зарплаты и пенсии - должны быть нулевыми, по Вашему. Нужно смотреть на что-то другое, например хлеб, валюта, авто...


Это как вы пришли к мысли, что всех, у кого есть субсидия, нужно лишить зарплат и пенсий?

Я писал о паритете покупательной способности на примере тепла - услуги, оплата которой в зимний период может достигать 30% доходов украинца.

Хотите на примере авто - давайте на примере авто.

В 2012 ЗАЗ Сенс стоил от 53 тыс грн (6,5 тыс долларов). Ссылку, увы, не приведу, но, как говорится, за базар отвечаю, потому что покупал для коммерческого использования.

Сегодня - от 190 тыс грн (7,3 тыс долларов). http://www.zaz.ua/models/sens-sd/price.html.

В связи с чем это стало стоить дороже даже в долларов - рост удельных издержек на сниженном масштабе.

Иномарки - пусть будет та же цена в долларах. Причин, по которой она могла снизиться, или повысится, нет.

О хламе на евробляхах давайте не будет, пока не уточнен его, этого хлама, правовой статус.

Что еще - хлеб. 2013 год - 4,8 грн. 2017 - 11,8. 2018, допустим, будет 13 (по динамике, ссылку привожу).

https://ru.slovoidilo.ua/2017/07/31/inf ... avisimosti

Вот и считайте - долларовая цена продуктов питания на примере хлеба снизилась всего на 16% (0,5 долларов 2018 против 0,6 доллара 2013).

При росте долларовой стоимости тепла более, чем на 100%. И, упрощенно говоря, неизменности долларовой стоимости всего остального (одежды, обуви, техники и пр.)

Да, есть еще недвижимость, которая в валюте очень сильно потеряла. Но ее покупка точно не относится к повседневным расходам, да и раз в жизни происходит далеко не у каждого украинца
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:01

интересно украинцы знают об этом?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:08

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

Это пэрэмога.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:19

Опять разговор ни о чем, типа как средняя температура по палате. На производстве неквалифицированный труд - минималка + с барского плеча могут гривен 500 подкинуть. При зарплатах топовиков где бы то ни было сколько нужно учесть минимальных зарплат, чтобы выйти на 8000? А у нас любой, кто у корыта, очень "перетруждается", и за среднюю еще и работать не хочет, тяжко им! Как говаривал ненавистный ныне классик, быстро обогатиться можно только присваивая результаты чужого труда, и никак иначе! Волей случая получил инвалидность и минималку в 1452 грн, хотя перед этим имел довольно приличную "белую" зарплату, исправно платил все налоги, но стажа не хватило. Ну так вот теперь мне рассказывают об импортном паритете? Я живу в Украине, пользуюсь убитыми дорогами и никудышней медициной, покупаю просроченные продукты, подсунутые в супермаркетах с прицелом на мое плохое зрение, плачу за газ и электричество практически полную стоимость, ведь социальные нормы на субсидию, скажем, те же 75 квт в месяц на эл энергию просто смешны. А о том, что связь не подпадает под субсидию, ни мобильная, ни стационарная? А цены в аптеках? Только обязательных к приему лекарств, которые не отменить и не заменить травками, нужно почти на тысячу. А еще профилактика, стационары и реабилитации...Идем в Европу? Я только "за"! Вот только не цены нужно подгонять под них, а поднимать реальные доходы населения! Но это ж ужимки для собственного кармана, а значит, никому реально не интересно. И что самое пртивное, что за все годы независимости каждая следующая власть все больше кричит о "свершениях" и втихаря жиреет... Боюсь даже представить, что будет делать следующая порция дорвавшихся до корыта...
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