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Середня зарплата українців
перевищила 8 тисяч гривень

Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:21

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

8 тыщ это примерно 17 тыщ. рублей?!!!
Мда, вот при переводе на рубли... печально. В долары то США очень очень далеко от нас нет смысла сравнивать, с Евро - евросоюз который не светит так кстати сообщали в новостях что туда не возьмут.


Кстати! Я веду учет трать за месяц. Пару лет назад... по этому учет можно было жить на тысячу в месяц и я вполне серьезно когда з/п минимальная была 1200, сейчас... на 3 тыс. когда минимальная з/п 3200 то ли сколько.
Ничего тут не изменилось. Совершенно. Более того цены продолжают расти. Страшно подумать что будет дальше.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:39

  hxbbgaf написав:Это у кого в Киеве 12? Все знакомые 5-6 тыщ получают, и то если не кинут в маркете, там беспредел.
Откуда как раз ясно, госстат с 2010-го года считает среднюю зп не по всем предприятиям, а выборочно. Это все что следует знать о средней зп в Украине.

в Киеве 5 ? та ну нафиг ...не верю . А как кидают в маркете расскажите ? тут уже для себя интересно может и меня кидают а я не знаю ...
свинорыл
yama
 
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