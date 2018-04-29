Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

Додано: Чет 03 тра, 2018 14:21

8 тыщ это примерно 17 тыщ. рублей?!!!

Мда, вот при переводе на рубли... печально. В долары то США очень очень далеко от нас нет смысла сравнивать, с Евро - евросоюз который не светит так кстати сообщали в новостях что туда не возьмут.





Кстати! Я веду учет трать за месяц. Пару лет назад... по этому учет можно было жить на тысячу в месяц и я вполне серьезно когда з/п минимальная была 1200, сейчас... на 3 тыс. когда минимальная з/п 3200 то ли сколько.

Ничего тут не изменилось. Совершенно. Более того цены продолжают расти. Страшно подумать что будет дальше.