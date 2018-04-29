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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:46
Тут все плачут, что еле сводят концы с концами... На самом деле в Украине (тем более, в Киеве) основная часть населения живет далеко не только на официальную зарплату, просто мало кто в этом признается. Рассказываю честно о своей нынешней ситуации -- работаю в IT-компании, реальная зарплата на данный момент -- $2000 в месяц (это где-то 52000 грн. по нынешнему курсу). Но я оформлен не как штатный сотрудник, а как ЧП-шник (ФОП), поэтому моя зарплата не попадает в статистику Госкомстата. И такая же ситуация у 200+ человек, которые работают в нашей компании (а всего по Киеву таких контор десятки, если не сотни). Вот вам и представление о реальных зарплатах. Давайте -- начинайте злобствовать и уверять, что вашей зарплаты хватает только на хлеб с молоком))
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:50
Вы не учитываете коммуналку и покупку новых вещей? Чисто на здоровую еду трех тысяч в месяц хватит, но добавь сюда зимнюю коммуналку -- она одна три тысячи съест.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:59
Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
Вполне реальная цифра. В Львовской области на 8000 "кабельные" предприятия работников найти не могут. Популярный анекдот-быль:
"- Я по объявлению: вы предлагаете работу с зарплатой 8000 грн?
- Да, все правильно.
- Наверное специальные знания, опыт, подготовка нужна?
- Нет, мы готовим кадры. Научим.
- С транспортом проблемы? Добираться далеко?
- Нет, транспортом предприятия привозим и отвозим.
- Может пообедать негде и некогда?
- Нет, работает столовая, питание за счет предприятия.
- А зарплата официальная?
- Да, вся зарплата официальная.
- Нееееа, тогда не подходит- субсидию потеряю..."
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:02
Ну давайте порадуемся за рублевых соседей и их прекрасную жизнь в сверхдержаве...
Лишь 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом развитии за первый квартал.
Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц.
Как-то не пахнет радостной сверхдержавностью.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:05
Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
Проверил статистику сайта
Середня зарплата:
9601 грн -за вакансіями
10877 грн -по резюме
Правда где-то посредине.
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