Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

Додано: Чет 03 тра, 2018 15:46

Тут все плачут, что еле сводят концы с концами... На самом деле в Украине (тем более, в Киеве) основная часть населения живет далеко не только на официальную зарплату, просто мало кто в этом признается. Рассказываю честно о своей нынешней ситуации -- работаю в IT-компании, реальная зарплата на данный момент -- $2000 в месяц (это где-то 52000 грн. по нынешнему курсу). Но я оформлен не как штатный сотрудник, а как ЧП-шник (ФОП), поэтому моя зарплата не попадает в статистику Госкомстата. И такая же ситуация у 200+ человек, которые работают в нашей компании (а всего по Киеву таких контор десятки, если не сотни). Вот вам и представление о реальных зарплатах. Давайте -- начинайте злобствовать и уверять, что вашей зарплаты хватает только на хлеб с молоком))