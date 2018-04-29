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Середня зарплата українців
перевищила 8 тисяч гривень

Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:46

Тут все плачут, что еле сводят концы с концами... На самом деле в Украине (тем более, в Киеве) основная часть населения живет далеко не только на официальную зарплату, просто мало кто в этом признается. Рассказываю честно о своей нынешней ситуации -- работаю в IT-компании, реальная зарплата на данный момент -- $2000 в месяц (это где-то 52000 грн. по нынешнему курсу). Но я оформлен не как штатный сотрудник, а как ЧП-шник (ФОП), поэтому моя зарплата не попадает в статистику Госкомстата. И такая же ситуация у 200+ человек, которые работают в нашей компании (а всего по Киеву таких контор десятки, если не сотни). Вот вам и представление о реальных зарплатах. Давайте -- начинайте злобствовать и уверять, что вашей зарплаты хватает только на хлеб с молоком))
Тарас80
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:50

  Juna написав:Кстати! Я веду учет трать за месяц. Пару лет назад... по этому учет можно было жить на тысячу в месяц и я вполне серьезно когда з/п минимальная была 1200, сейчас... на 3 тыс. когда минимальная з/п 3200 то ли сколько.
Ничего тут не изменилось. Совершенно. Более того цены продолжают расти. Страшно подумать что будет дальше.


Вы не учитываете коммуналку и покупку новых вещей? Чисто на здоровую еду трех тысяч в месяц хватит, но добавь сюда зимнюю коммуналку -- она одна три тысячи съест.
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:59

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

Вполне реальная цифра. В Львовской области на 8000 "кабельные" предприятия работников найти не могут. Популярный анекдот-быль:
"- Я по объявлению: вы предлагаете работу с зарплатой 8000 грн?
- Да, все правильно.
- Наверное специальные знания, опыт, подготовка нужна?
- Нет, мы готовим кадры. Научим.
- С транспортом проблемы? Добираться далеко?
- Нет, транспортом предприятия привозим и отвозим.
- Может пообедать негде и некогда?
- Нет, работает столовая, питание за счет предприятия.
- А зарплата официальная?
- Да, вся зарплата официальная.
- Нееееа, тогда не подходит- субсидию потеряю..."
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:02

  Juna написав:8 тыщ это примерно 17 тыщ. рублей?!!!
Мда, вот при переводе на рубли... печально.


Ну давайте порадуемся за рублевых соседей и их прекрасную жизнь в сверхдержаве...

Лишь 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом развитии за первый квартал.
Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц.
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rosstat-40percent-rossiyan-zhivut-menshe-chem-na-$10-v-den-1022661756
42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или 9,9 доллара в день.
Каждый четвертый - 26,9% - имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или 8 долларов в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.
Больше трети населения находится в положении, близком казарменному, когда все доходы уходят на еду и обязательные платежи.
В ходе опроса, проведенного в марте для "Мониторинга" РАНХиГС, 36% респондентов сообщили, что денег им "хватает только на питание или не хватает даже на него".
70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.


Как-то не пахнет радостной сверхдержавностью.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:05

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

Проверил статистику сайта https://www.work.ua/ua/employer/
Середня зарплата:
9601 грн -за вакансіями
10877 грн -по резюме

Правда где-то посредине.
Cris
 
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  #<123
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