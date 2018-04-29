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Середня зарплата українців
перевищила 8 тисяч гривень

Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:46

Тут все плачут, что еле сводят концы с концами... На самом деле в Украине (тем более, в Киеве) основная часть населения живет далеко не только на официальную зарплату, просто мало кто в этом признается. Рассказываю честно о своей нынешней ситуации -- работаю в IT-компании, реальная зарплата на данный момент -- $2000 в месяц (это где-то 52000 грн. по нынешнему курсу). Но я оформлен не как штатный сотрудник, а как ЧП-шник (ФОП), поэтому моя зарплата не попадает в статистику Госкомстата. И такая же ситуация у 200+ человек, которые работают в нашей компании (а всего по Киеву таких контор десятки, если не сотни). Вот вам и представление о реальных зарплатах. Давайте -- начинайте злобствовать и уверять, что вашей зарплаты хватает только на хлеб с молоком))
Тарас80
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:50

  Juna написав:Кстати! Я веду учет трать за месяц. Пару лет назад... по этому учет можно было жить на тысячу в месяц и я вполне серьезно когда з/п минимальная была 1200, сейчас... на 3 тыс. когда минимальная з/п 3200 то ли сколько.
Ничего тут не изменилось. Совершенно. Более того цены продолжают расти. Страшно подумать что будет дальше.


Вы не учитываете коммуналку и покупку новых вещей? Чисто на здоровую еду трех тысяч в месяц хватит, но добавь сюда зимнюю коммуналку -- она одна три тысячи съест.
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:59

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

Вполне реальная цифра. В Львовской области на 8000 "кабельные" предприятия работников найти не могут. Популярный анекдот-быль:
"- Я по объявлению: вы предлагаете работу с зарплатой 8000 грн?
- Да, все правильно.
- Наверное специальные знания, опыт, подготовка нужна?
- Нет, мы готовим кадры. Научим.
- С транспортом проблемы? Добираться далеко?
- Нет, транспортом предприятия привозим и отвозим.
- Может пообедать негде и некогда?
- Нет, работает столовая, питание за счет предприятия.
- А зарплата официальная?
- Да, вся зарплата официальная.
- Нееееа, тогда не подходит- субсидию потеряю..."
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:02

  Juna написав:8 тыщ это примерно 17 тыщ. рублей?!!!
Мда, вот при переводе на рубли... печально.


Ну давайте порадуемся за рублевых соседей и их прекрасную жизнь в сверхдержаве...

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rosstat-40percent-rossiyan-zhivut-menshe-chem-na-$10-v-den-1022661756
Лишь 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом развитии за первый квартал.
Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц.
42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или 9,9 доллара в день.
Каждый четвертый - 26,9% - имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или 8 долларов в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.
Больше трети населения находится в положении, близком казарменному, когда все доходы уходят на еду и обязательные платежи.
В ходе опроса, проведенного в марте для "Мониторинга" РАНХиГС, 36% респондентов сообщили, что денег им "хватает только на питание или не хватает даже на него".
70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.


Как-то не пахнет радостной сверхдержавностью.
Востаннє редагувалось Sommer в Чет 03 тра, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:05

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

Проверил статистику сайта https://www.work.ua/ua/employer/
Середня зарплата:
9601 грн -за вакансіями
10877 грн -по резюме

Правда где-то посредине.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:34

  Sommer написав:
  Juna написав:8 тыщ это примерно 17 тыщ. рублей?!!!
Мда, вот при переводе на рубли... печально.


Ну давайте порадуемся за рублевых соседей и их прекрасную жизнь в сверхдержаве...

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rosstat-40percent-rossiyan-zhivut-menshe-chem-na-$10-v-den-1022661756
Лишь 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом развитии за первый квартал.
Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц.
42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или 9,9 доллара в день.
Каждый четвертый - 26,9% - имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или 8 долларов в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.
Больше трети населения находится в положении, близком казарменному, когда все доходы уходят на еду и обязательные платежи.
В ходе опроса, проведенного в марте для "Мониторинга" РАНХиГС, 36% респондентов сообщили, что денег им "хватает только на питание или не хватает даже на него".
70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.


Как-то не пахнет радостной сверхдержавностью.


По ППС российские зарплаты не сильно отличаются от наших. Исключение - Москва, которая действительно много богаче Киева из-за большей экономической концентрации, что логично - больше экономика, больше и концентрации денег в столице.

Что Россию выгодно отличает - это более качественное финансирование социальных и государственных программ. Шансы получить высшее образование, дорогостоящую медицинскую помощь и льготную ипотеку за государтвенный счет там действительно выше, чем у нас.

Но на руки рядовым россиянам принято платить так же мало, как рядовым украинцам. Поэтому если бы сюда зашел немец, или хотя бы поляк похвастать крутостью своего государства, это можно было бы еще понять. Но когда россиянин (или в данном случае россиянка)... Лучше бы у профсоюзников, или собственников предприятия, где работает, спросила, почему ей платят так мало...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:42

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

  zРадио написав:Шансы получить высшее образование, дорогостоящую медицинскую помощь и льготную ипотеку за государтвенный счет там действительно выше, чем у нас.

Совсем не факт. Ну разве что ипотеку.
Шансы получить образование - чем они выше то?
За образование на бюджете придется отрабатывать на госпредприятии:
Зображення
С дорогостоящей медпомощью - могу сравнить знакомые мне случаи лечения онкологии (примерно аналогичные по тяжести случаи) в Москве и Киеве. Не в пользу Москвы, сильно не в пользу.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:51

  socioniktest написав:
  Moimir написав:Так на сегодня футболка 700 грн стоит.


Можна й за декілька тисяч гривень знайти. А можна й за 99 грн. по знижці купити.

Если искать за 99грн времени на работу/отдых не останется. Вы как себе представляете человека с 5тыс з/п? - поехал в один конец города яичек прикупил, в другой мяска и два дня в поисках футболки за 99 грн провел?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:57

  Faceless написав:
  zРадио написав:Шансы получить высшее образование, дорогостоящую медицинскую помощь и льготную ипотеку за государтвенный счет там действительно выше, чем у нас.

Совсем не факт. Ну разве что ипотеку.
Шансы получить образование - чем они выше то?
За образование на бюджете придется отрабатывать на госпредприятии:
Зображення
С дорогостоящей медпомощью - могу сравнить знакомые мне случаи лечения онкологии (примерно аналогичные по тяжести случаи) в Москве и Киеве. Не в пользу Москвы, сильно не в пользу.


У нас тоже за госзаказ "вышки" нужно отрабатывать. Но в России для этого куда больше возможностей из-за огромного по машстабам и доле в экономике государственного сектора.

В Украине после выпуска мечтают работать в иностранных ИТ-компаниях, мобильных операторах и т.д., а там - в Газпроме, Сбербанке, Роснефти и т.д. И оплата в госкомпаниях там рыночная и даже конкурентная (в отличии от наших госкомпаний).

По медицинской помощи - достаточно будет сверить списки закупаемых МОЗами препаратов. Тут даже не дискуссионный вопрос. Без радости сообщаю, что Украина здесь пролетает всухую. Знаю, что в России для получения таргетного лечения необходимо получение временного, либо постоянного статуса инвалида. Но вот имея этот статус, вам не оплатят разве только то лечение, которое в принципе не осуществляется на территории страны
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:03

  Moimir написав:
  socioniktest написав:
  Moimir написав:Так на сегодня футболка 700 грн стоит.


Можна й за декілька тисяч гривень знайти. А можна й за 99 грн. по знижці купити.

Если искать за 99грн времени на работу/отдых не останется. Вы как себе представляете человека с 5тыс з/п? - поехал в один конец города яичек прикупил, в другой мяска и два дня в поисках футболки за 99 грн провел?


Або вбив в інтернеті запип "купити футболку" і знайшов на першій же сторінці варіанти за 99 грн. Якщо ж живе в регіоні, де інтернет не поширений, то там по замовчуванню всі футболки дешеві.
s_braganets
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