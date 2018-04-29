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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:46
Тут все плачут, что еле сводят концы с концами... На самом деле в Украине (тем более, в Киеве) основная часть населения живет далеко не только на официальную зарплату, просто мало кто в этом признается. Рассказываю честно о своей нынешней ситуации -- работаю в IT-компании, реальная зарплата на данный момент -- $2000 в месяц (это где-то 52000 грн. по нынешнему курсу). Но я оформлен не как штатный сотрудник, а как ЧП-шник (ФОП), поэтому моя зарплата не попадает в статистику Госкомстата. И такая же ситуация у 200+ человек, которые работают в нашей компании (а всего по Киеву таких контор десятки, если не сотни). Вот вам и представление о реальных зарплатах. Давайте -- начинайте злобствовать и уверять, что вашей зарплаты хватает только на хлеб с молоком))
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:50
Вы не учитываете коммуналку и покупку новых вещей? Чисто на здоровую еду трех тысяч в месяц хватит, но добавь сюда зимнюю коммуналку -- она одна три тысячи съест.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:59
Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
Вполне реальная цифра. В Львовской области на 8000 "кабельные" предприятия работников найти не могут. Популярный анекдот-быль:
"- Я по объявлению: вы предлагаете работу с зарплатой 8000 грн?
- Да, все правильно.
- Наверное специальные знания, опыт, подготовка нужна?
- Нет, мы готовим кадры. Научим.
- С транспортом проблемы? Добираться далеко?
- Нет, транспортом предприятия привозим и отвозим.
- Может пообедать негде и некогда?
- Нет, работает столовая, питание за счет предприятия.
- А зарплата официальная?
- Да, вся зарплата официальная.
- Нееееа, тогда не подходит- субсидию потеряю..."
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:02
Ну давайте порадуемся за рублевых соседей и их прекрасную жизнь в сверхдержаве...
Как-то не пахнет радостной сверхдержавностью.
Востаннє редагувалось Sommer в Чет 03 тра, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:05
Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
Проверил статистику сайта
Середня зарплата:
9601 грн -за вакансіями
10877 грн -по резюме
Правда где-то посредине.
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:34
По ППС российские зарплаты не сильно отличаются от наших. Исключение - Москва, которая действительно много богаче Киева из-за большей экономической концентрации, что логично - больше экономика, больше и концентрации денег в столице.
Что Россию выгодно отличает - это более качественное финансирование социальных и государственных программ. Шансы получить высшее образование, дорогостоящую медицинскую помощь и льготную ипотеку за государтвенный счет там действительно выше, чем у нас.
Но на руки рядовым россиянам принято платить так же мало, как рядовым украинцам. Поэтому если бы сюда зашел немец, или хотя бы поляк похвастать крутостью своего государства, это можно было бы еще понять. Но когда россиянин (или в данном случае россиянка)... Лучше бы у профсоюзников, или собственников предприятия, где работает, спросила, почему ей платят так мало...
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:42
Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
Совсем не факт. Ну разве что ипотеку.
Шансы получить образование - чем они выше то?
За образование на бюджете придется отрабатывать на госпредприятии:
С дорогостоящей медпомощью - могу сравнить знакомые мне случаи лечения онкологии (примерно аналогичные по тяжести случаи) в Москве и Киеве. Не в пользу Москвы, сильно не в пользу.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:51
Если искать за 99грн времени на работу/отдых не останется. Вы как себе представляете человека с 5тыс з/п? - поехал в один конец города яичек прикупил, в другой мяска и два дня в поисках футболки за 99 грн провел?
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:57
У нас тоже за госзаказ "вышки" нужно отрабатывать. Но в России для этого куда больше возможностей из-за огромного по машстабам и доле в экономике государственного сектора.
В Украине после выпуска мечтают работать в иностранных ИТ-компаниях, мобильных операторах и т.д., а там - в Газпроме, Сбербанке, Роснефти и т.д. И оплата в госкомпаниях там рыночная и даже конкурентная (в отличии от наших госкомпаний).
По медицинской помощи - достаточно будет сверить списки закупаемых МОЗами препаратов. Тут даже не дискуссионный вопрос. Без радости сообщаю, что Украина здесь пролетает всухую. Знаю, что в России для получения таргетного лечения необходимо получение временного, либо постоянного статуса инвалида. Но вот имея этот статус, вам не оплатят разве только то лечение, которое в принципе не осуществляется на территории страны
Додано: Чет 03 тра, 2018 17:03
Або вбив в інтернеті запип "купити футболку" і знайшов на першій же сторінці варіанти за 99 грн. Якщо ж живе в регіоні, де інтернет не поширений, то там по замовчуванню всі футболки дешеві.
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