Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

Лишь 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом развитии за первый квартал.

Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц.

42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или 9,9 доллара в день.

Каждый четвертый - 26,9% - имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или 8 долларов в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.

Больше трети населения находится в положении, близком казарменному, когда все доходы уходят на еду и обязательные платежи.

В ходе опроса, проведенного в марте для "Мониторинга" РАНХиГС, 36% респондентов сообщили, что денег им "хватает только на питание или не хватает даже на него".

70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.