RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня зарплата українців
перевищила 8 тисяч гривень

Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:08

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

  zРадио написав:По медицинской помощи - достаточно будет сверить списки закупаемых МОЗами препаратов. Тут даже не дискуссионный вопрос. Без радости сообщаю, что Украина здесь пролетает всухую.

Как раз если по тем случаям, что мне известно - с препаратами - полнейшая беда, из-за т.н "импортозамещения", ряд препаратов просто нельзя ввозить, а российские аналоги - полнейшее г-но. Качество медуслуг, даже с учетом весьма плачевного состояния и условий наших больниц у нас выходит все равно лучше, на банальное узи может быть очередь на пару недель. И это я не где-то прочитал, это реальный опыт реального москвича.
  zРадио написав:У нас тоже за госзаказ "вышки" нужно отрабатывать. Но в России для этого куда больше возможностей из-за огромного по машстабам и доле в экономике государственного сектора.

http://osvita.ua/vnz/47337/
У Міністерстві освіти і науки наголошують, що обов’язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником порушує конституційне право громадянина на працю, що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується та право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20475
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4541 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:31

  Faceless написав:
  zРадио написав:По медицинской помощи - достаточно будет сверить списки закупаемых МОЗами препаратов. Тут даже не дискуссионный вопрос. Без радости сообщаю, что Украина здесь пролетает всухую.

Как раз если по тем случаям, что мне известно - с препаратами - полнейшая беда, из-за т.н "импортозамещения", ряд препаратов просто нельзя ввозить, а российские аналоги - полнейшее г-но. Качество медуслуг, даже с учетом весьма плачевного состояния и условий наших больниц у нас выходит все равно лучше, на банальное узи может быть очередь на пару недель. И это я не где-то прочитал, это реальный опыт реального москвича.
  zРадио написав:У нас тоже за госзаказ "вышки" нужно отрабатывать. Но в России для этого куда больше возможностей из-за огромного по машстабам и доле в экономике государственного сектора.

http://osvita.ua/vnz/47337/
У Міністерстві освіти і науки наголошують, що обов’язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником порушує конституційне право громадянина на працю, що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується та право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.


По данным, которые есть у меня по России - ревматология и тоже онкология:
- длинная очередь даже на базовые процедуры - реальный факт (чего у нас в общем и целом нет)
- бюрократическая волокита - тоже реальный факт (что у нас тоже есть, но, вероятно, менее выражено)
- импортозамещение - абсолютная дезинформация. Закупаются даже сверхдорогие биологические препараты, российских дженериков на которые просто не существует. Возможно, замещают собственным какие-то устаревшие позиции, производство которых налажено в России (у нас дорогие препараты отсутствуют чуть больше, чем полностью).

PS: по необязательности отработки за бюджетное обучение - спасибо, не знал. Тогда доступ к образованию можно уравнять.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 02.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:57

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

А чего цензура удалила мое сообщение?
Середньою зарплатою оперують тільки фінансові профани.
Приклад: на підприємстві працює 8 робітників з ЗП 6000 грн, бухгалтер з ЗП
10000 грн, і директор з ЗП 20000 грн. Середня ЗП становить 7800 грн.
Настали пагані часи, і керівництво вирішило скоротити 4 робітників.
Середня ЗП стала: 9000 грн.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 19.09.10
Подякував: 348 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:32

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

BIGor написав:А чего цензура удалила мое сообщение?
Середньою зарплатою оперують тільки фінансові профани.
Приклад: на підприємстві працює 8 робітників з ЗП 6000 грн, бухгалтер з ЗП
10000 грн, і директор з ЗП 20000 грн. Середня ЗП становить 7800 грн.
Настали пагані часи, і керівництво вирішило скоротити 4 робітників.
Середня ЗП стала: 9000 грн.


Пример за уши притянут.
В реальности средняя ЗП в масштабах страны это вполне реальная цифра, реальная ЗП реальных людей, и с медианой разница невелика
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20475
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4541 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:35

  BIGor написав:А чего цензура удалила мое сообщение?

И моё удалили. Тут нельзя правду о зарплатах писать, только "СТАТИСТИКА" : )
Вовка-тренер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 18.08.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:55

  zРадио написав:- импортозамещение - абсолютная дезинформация. Закупаются даже сверхдорогие биологические препараты, российских дженериков на которые просто не существует.


2014-й: http://tass.ru/obschestvo/1511874
2016-й: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/20/68660-ne-vvozi-ne-lechis-ne-dyshi

Как-то многовато дезинформации. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 07.04.17
Подякував: 140 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:29

коллеги-форумчане, пора идти в пилоты:)) Ну а девушки потом!
Деньги
 
Повідомлень: 503
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
R2 » Чет 03 тра, 2018 16:26
5 183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 20:18
RomanTik
Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 03 тра, 2018 08:07
35 2251
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 20:11
olexiy_ogryzko
Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку 1, 2
R2 » Нед 29 кві, 2018 11:49
12 609
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 13:48
Bayern
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.