Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

Додано: Чет 03 тра, 2018 17:31

Faceless написав: zРадио написав: По медицинской помощи - достаточно будет сверить списки закупаемых МОЗами препаратов. Тут даже не дискуссионный вопрос. Без радости сообщаю, что Украина здесь пролетает всухую. По медицинской помощи - достаточно будет сверить списки закупаемых МОЗами препаратов. Тут даже не дискуссионный вопрос. Без радости сообщаю, что Украина здесь пролетает всухую.

Как раз если по тем случаям, что мне известно - с препаратами - полнейшая беда, из-за т.н "импортозамещения", ряд препаратов просто нельзя ввозить, а российские аналоги - полнейшее г-но. Качество медуслуг, даже с учетом весьма плачевного состояния и условий наших больниц у нас выходит все равно лучше, на банальное узи может быть очередь на пару недель. И это я не где-то прочитал, это реальный опыт реального москвича. zРадио написав: У нас тоже за госзаказ "вышки" нужно отрабатывать. Но в России для этого куда больше возможностей из-за огромного по машстабам и доле в экономике государственного сектора. У нас тоже за госзаказ "вышки" нужно отрабатывать. Но в России для этого куда больше возможностей из-за огромного по машстабам и доле в экономике государственного сектора.

http://osvita.ua/vnz/47337/

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що обов’язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником порушує конституційне право громадянина на працю, що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується та право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Как раз если по тем случаям, что мне известно - с препаратами - полнейшая беда, из-за т.н "импортозамещения", ряд препаратов просто нельзя ввозить, а российские аналоги - полнейшее г-но. Качество медуслуг, даже с учетом весьма плачевного состояния и условий наших больниц у нас выходит все равно лучше, на банальное узи может быть очередь на пару недель. И это я не где-то прочитал, это реальный опыт реального москвича.

По данным, которые есть у меня по России - ревматология и тоже онкология:- длинная очередь даже на базовые процедуры - реальный факт (чего у нас в общем и целом нет)- бюрократическая волокита - тоже реальный факт (что у нас тоже есть, но, вероятно, менее выражено)- импортозамещение - абсолютная дезинформация. Закупаются даже сверхдорогие биологические препараты, российских дженериков на которые просто не существует. Возможно, замещают собственным какие-то устаревшие позиции, производство которых налажено в России (у нас дорогие препараты отсутствуют чуть больше, чем полностью).PS: по необязательности отработки за бюджетное обучение - спасибо, не знал. Тогда доступ к образованию можно уравнять.