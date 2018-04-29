Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Juna написав:Кстати! Я веду учет трать за месяц. Пару лет назад... по этому учет можно было жить на тысячу в месяц и я вполне серьезно когда з/п минимальная была 1200, сейчас... на 3 тыс. когда минимальная з/п 3200 то ли сколько. Ничего тут не изменилось. Совершенно. Более того цены продолжают расти. Страшно подумать что будет дальше.
Вы не учитываете коммуналку и покупку новых вещей? Чисто на здоровую еду трех тысяч в месяц хватит, но добавь сюда зимнюю коммуналку -- она одна три тысячи съест.
Да, я учла только необходимое из своих трат а не всех. А так то трачу больше разумеется и одежду же не каждый месяц покупаю да зачем собственно. Просто, меньше указанной суммы никак не выходит чтоб жить.
Самые простенькие, просто скучные белые там же 18-25 долларов (470-650 грн) если по обычной цене а не по распродаже. Плюс добавить доставку. А новые коллекции и без скидок, ну и не самый простой фасон в вашей ссылке этому разделу - https://www.gap.com/browse/category.do?cid=1059955&sop=true Футболки до распродажи 30 - 35 долларов, это 780-915 грн + доставка. Так тут и примерить/поглядеть как оно выглядить хоть можно, хоть для футболок оно не особо важно. К чему тогда ваш сарказм, если вы приводите пример даже дороже? Качество будет то же самое
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
У них мульён акций как в ламоде. А так же никто и Канадские магазины не отменял. Ищите, да найдёте( дешевле чем в Киеве в пару раз точно). Ну , а новые коллекции для наших крестьян это вообще жесть. Среднестатистическому крестьянину глубоко по бейцелам футболка у вас коллекции 2018 или 2011 года. Кэмри 2018 0т 2014 ещё отличат, а вот футболки я вас умоляю.