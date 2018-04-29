RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня зарплата українців
перевищила 8 тисяч гривень

Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:55

  Faceless написав:
  Ratatui написав:
  Moimir написав:Так на сегодня футболка 700 грн стоит.


Где вы их покупаете? :shock:

Обычная цена новых коллекций (без скидок) не самых дорогих брендов. В том же Колинзе например - а это бюджетный сегмент. Рубашки льняные например в Арбере (а это тоже бюджетный сегмент) - 1300


А да забыл. У богатых свои причуды. Мы как лохи каким нибудь GAPом американским обойдёмся. https://www.gap.com/browse/category.do? ... artment=75

Ну , а для тех кто потолще олд неви подойдёт.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5581
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:06

  titanik написав:
  Juna написав:Кстати! Я веду учет трать за месяц. Пару лет назад... по этому учет можно было жить на тысячу в месяц и я вполне серьезно когда з/п минимальная была 1200, сейчас... на 3 тыс. когда минимальная з/п 3200 то ли сколько.
Ничего тут не изменилось. Совершенно. Более того цены продолжают расти. Страшно подумать что будет дальше.


Вы не учитываете коммуналку и покупку новых вещей? Чисто на здоровую еду трех тысяч в месяц хватит, но добавь сюда зимнюю коммуналку -- она одна три тысячи съест.


Да, я учла только необходимое из своих трат а не всех. А так то трачу больше разумеется и одежду же не каждый месяц покупаю да зачем собственно. Просто, меньше указанной суммы никак не выходит чтоб жить.
Juna
 
Повідомлень: 146
З нами з: 27.10.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:09

  Ratatui написав:
  Faceless написав:
  Ratatui написав:Где вы их покупаете? :shock:

Обычная цена новых коллекций (без скидок) не самых дорогих брендов. В том же Колинзе например - а это бюджетный сегмент. Рубашки льняные например в Арбере (а это тоже бюджетный сегмент) - 1300


А да забыл. У богатых свои причуды. Мы как лохи каким нибудь GAPом американским обойдёмся. https://www.gap.com/browse/category.do? ... artment=75

Ну , а для тех кто потолще олд неви подойдёт.

Самые простенькие, просто скучные белые там же 18-25 долларов (470-650 грн) если по обычной цене а не по распродаже. Плюс добавить доставку.
А новые коллекции и без скидок, ну и не самый простой фасон в вашей ссылке этому разделу - https://www.gap.com/browse/category.do?cid=1059955&sop=true
Футболки до распродажи 30 - 35 долларов, это 780-915 грн + доставка. Так тут и примерить/поглядеть как оно выглядить хоть можно, хоть для футболок оно не особо важно. К чему тогда ваш сарказм, если вы приводите пример даже дороже? Качество будет то же самое
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20479
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4541 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:11

Re: Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

  Sommer написав:Как-то не пахнет радостной сверхдержавностью.


Ну тогда я не знаю... в чем дело. Россияне выглядят более платежеспособными чем украинцы. Эти зажмут даже одну гривну! И на все жалуются что дорого даже если оно дешево.
Очень жадные.
Juna
 
Повідомлень: 146
З нами з: 27.10.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:14

  Juna написав:
  Sommer написав:Как-то не пахнет радостной сверхдержавностью.


Ну тогда я не знаю... в чем дело. Россияне выглядят более платежеспособными чем украинцы. Эти зажмут даже одну гривну! И на все жалуются что дорого даже если оно дешево.
Очень жадные.

Можно и наоборот сказать совершенно то же самое, все зависит от того, какую аудиторию выбрать там и там.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20479
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4541 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:17

Faceless

У них мульён акций как в ламоде. А так же никто и Канадские магазины не отменял. Ищите, да найдёте( дешевле чем в Киеве в пару раз точно). Ну , а новые коллекции для наших крестьян это вообще жесть. Среднестатистическому крестьянину глубоко по бейцелам футболка у вас коллекции 2018 или 2011 года. :mrgreen: Кэмри 2018 0т 2014 ещё отличат, а вот футболки я вас умоляю.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5581
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 03 тра, 2018 08:07
35 2364
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 21:57
Ratatui
Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
R2 » Чет 03 тра, 2018 16:26
5 205
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 20:18
RomanTik
Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку 1, 2
R2 » Нед 29 кві, 2018 11:49
12 613
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 13:48
Bayern
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.