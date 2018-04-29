Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
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Juna написав:Кстати! Я веду учет трать за месяц. Пару лет назад... по этому учет можно было жить на тысячу в месяц и я вполне серьезно когда з/п минимальная была 1200, сейчас... на 3 тыс. когда минимальная з/п 3200 то ли сколько. Ничего тут не изменилось. Совершенно. Более того цены продолжают расти. Страшно подумать что будет дальше.
Вы не учитываете коммуналку и покупку новых вещей? Чисто на здоровую еду трех тысяч в месяц хватит, но добавь сюда зимнюю коммуналку -- она одна три тысячи съест.
Да, я учла только необходимое из своих трат а не всех. А так то трачу больше разумеется и одежду же не каждый месяц покупаю да зачем собственно. Просто, меньше указанной суммы никак не выходит чтоб жить.
Самые простенькие, просто скучные белые там же 18-25 долларов (470-650 грн) если по обычной цене а не по распродаже. Плюс добавить доставку. А новые коллекции и без скидок, ну и не самый простой фасон в вашей ссылке этому разделу - https://www.gap.com/browse/category.do?cid=1059955&sop=true Футболки до распродажи 30 - 35 долларов, это 780-915 грн + доставка. Так тут и примерить/поглядеть как оно выглядить хоть можно, хоть для футболок оно не особо важно. К чему тогда ваш сарказм, если вы приводите пример даже дороже? Качество будет то же самое
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У них мульён акций как в ламоде. А так же никто и Канадские магазины не отменял. Ищите, да найдёте( дешевле чем в Киеве в пару раз точно). Ну , а новые коллекции для наших крестьян это вообще жесть. Среднестатистическому крестьянину глубоко по бейцелам футболка у вас коллекции 2018 или 2011 года. Кэмри 2018 0т 2014 ещё отличат, а вот футболки я вас умоляю.
У них мульён акций как в ламоде. А так же никто и Канадские магазины не отменял. Ищите, да найдёте( дешевле чем в Киеве в пару раз точно). Ну , а новые коллекции для наших крестьян это вообще жесть. Среднестатистическому крестьянину глубоко по бейцелам футболка у вас коллекции 2018 или 2011 года. Кэмри 2018 0т 2014 ещё отличат, а вот футболки я вас умоляю.
Так и у местных мульен акций. Вы спросили, откуда указанные цены - я написал, что это новые коллекции недорогих брендов без скидок. У американских, канадских магазинов ценник примерно аналогичный. А со скидками - и там и там можно и вдвое дешевле взять. Разве что выбор на распродаже за океаном поболее будет. А уж простенькие белые футболки даже по 20 баксов грести по акции в том же гепе - совсем клиника
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Moimir написав:Так на сегодня футболка 700 грн стоит.
Где вы их покупаете?
Обычная цена новых коллекций (без скидок) не самых дорогих брендов. В том же Колинзе например - а это бюджетный сегмент. Рубашки льняные например в Арбере (а это тоже бюджетный сегмент) - 1300
ППЦ, как страшно жить...в Украине. В 00-х был в развитой капстране (не США) на другом конце земного шара, купил за доллар 2 футболки из хлопка местного производителя. К качеству вопросов нет. Но не всемирный бренд. Сначала носил как футболки, через пару лет порастягивались - начал зимой как пижаму одевать. Продержались лет 5. 2 футболки за 1 (один) доллар. И это реально НЕ китайского производства. Футболка за 1300...а это 50 баксов - это полная цена джинсов Леви Стросс (они-же Леви Штраусс, они-же Левайсы), сшитых для рынка США (не то фуфло, которое у нас продается за 200 баксов (140 по акции) якобы польского производства), если регулярная цена 50 баксов, то при покупке 3-х пар на третью скидка 50%, но если сейл, то можно купить и за 25 баксов. Теперь смотрю на 50 центовые футболки, 25 баксовые джинсы, 4-х баксовую ветровку, 60 баксовые кроссовки Найки и думаю - нафига за футболку платить 50 бакосов? Особенно в эпоху енторнетов, курьерской доставки и интернет платежей.
rjkz написав:ППЦ, как страшно жить...в Украине. В 00-х был в развитой капстране (не США) на другом конце земного шара, купил за доллар 2 футболки из хлопка местного производителя. К качеству вопросов нет. Но не всемирный бренд. Сначала носил как футболки, через пару лет порастягивались - начал зимой как пижаму одевать. Продержались лет 5. 2 футболки за 1 (один) доллар. И это реально НЕ китайского производства. Футболка за 1300...а это 50 баксов - это полная цена джинсов Леви Стросс (они-же Леви Штраусс, они-же Левайсы), сшитых для рынка США (не то фуфло, которое у нас продается за 200 баксов (140 по акции) якобы польского производства), если регулярная цена 50 баксов, то при покупке 3-х пар на третью скидка 50%, но если сейл, то можно купить и за 25 баксов. Теперь смотрю на 50 центовые футболки, 25 баксовые джинсы, 4-х баксовую ветровку, 60 баксовые кроссовки Найки и думаю - нафига за футболку платить 50 бакосов? Особенно в эпоху енторнетов, курьерской доставки и интернет платежей.
1300 - это не футболка, а льняная рубашка. Просто отдельный частный случай. По акциям и у нас можно накопать футболок за пару баксов, обычных, хлопковых, небрендированных. А в тех же США брендовых в бутиках при старте продаж новой коллеции тряпье и подороже будет. Не пойму чего так все возбудились. Я ж никого не призываю срочно грести футболки по 50 баксов. Но это не значит что вы сейчас таких не найдете в любом нормальном ТРЦ. Ну шли, увидели на витрине, понравилось, прикупили. Тоже мне событие
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia