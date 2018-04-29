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Середня зарплата українців
перевищила 8 тисяч гривень

Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:59

  Faceless написав:
  rjkz написав:ППЦ, как страшно жить...в Украине. В 00-х был в развитой капстране (не США) на другом конце земного шара, купил за доллар 2 футболки из хлопка местного производителя. К качеству вопросов нет. Но не всемирный бренд. Сначала носил как футболки, через пару лет порастягивались - начал зимой как пижаму одевать. Продержались лет 5. 2 футболки за 1 (один) доллар. И это реально НЕ китайского производства. Футболка за 1300...а это 50 баксов - это полная цена джинсов Леви Стросс (они-же Леви Штраусс, они-же Левайсы), сшитых для рынка США (не то фуфло, которое у нас продается за 200 баксов (140 по акции) якобы польского производства), если регулярная цена 50 баксов, то при покупке 3-х пар на третью скидка 50%, но если сейл, то можно купить и за 25 баксов. Теперь смотрю на 50 центовые футболки, 25 баксовые джинсы, 4-х баксовую ветровку, 60 баксовые кроссовки Найки и думаю - нафига за футболку платить 50 бакосов? Особенно в эпоху енторнетов, курьерской доставки и интернет платежей.

1300 - это не футболка, а льняная рубашка. Просто отдельный частный случай.
По акциям и у нас можно накопать футболок за пару баксов, обычных, хлопковых, небрендированных. А в тех же США брендовых в бутиках при старте продаж новой коллеции тряпье и подороже будет.
Не пойму чего так все возбудились. Я ж никого не призываю срочно грести футболки по 50 баксов. Но это не значит что вы сейчас таких не найдете в любом нормальном ТРЦ. Ну шли, увидели на витрине, понравилось, прикупили. Тоже мне событие


Та не, я вообще не вижу смысла на такого рода шматье деньги тратить сверх минимума (речь не о секонде, ессесна :mrgreen: ).
Если вещь себя экономически оправдывает (например джинсы) или очень удобная (обувь) или комфортная (верхняя одежда и нижнее белье), но футболки за 50 (а есть и намного дороже) баксов - это или с мозгом чет не то или понты (то есть - с мозгом чет не то).
Мне вот одни родственники регулярно дарят на ДР брендовые футболки - я их как домашнюю одежду ношу, а на улицу - азиатские запасы 10+ летней давности (не все по 50 центов (центов, не долларов), но и не намного дороже, но по качеству и комфорту намного выше, сшитых в Украине футболок мировых брендов).
Такое ощущение, что украинцы комплексуют от того, что носят. Или одежда - фетиш?
rjkz
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