Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень

rjkz написав:

ППЦ, как страшно жить...в Украине. В 00-х был в развитой капстране (не США) на другом конце земного шара, купил за доллар 2 футболки из хлопка местного производителя. К качеству вопросов нет. Но не всемирный бренд. Сначала носил как футболки, через пару лет порастягивались - начал зимой как пижаму одевать. Продержались лет 5. 2 футболки за 1 (один) доллар. И это реально НЕ китайского производства. Футболка за 1300...а это 50 баксов - это полная цена джинсов Леви Стросс (они-же Леви Штраусс, они-же Левайсы), сшитых для рынка США (не то фуфло, которое у нас продается за 200 баксов (140 по акции) якобы польского производства), если регулярная цена 50 баксов, то при покупке 3-х пар на третью скидка 50%, но если сейл, то можно купить и за 25 баксов. Теперь смотрю на 50 центовые футболки, 25 баксовые джинсы, 4-х баксовую ветровку, 60 баксовые кроссовки Найки и думаю - нафига за футболку платить 50 бакосов? Особенно в эпоху енторнетов, курьерской доставки и интернет платежей.