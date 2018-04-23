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Саудівська Аравія в червні
знизить ціни на нафту для...

Саудівська Аравія в червні знизить ціни на нафту для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:11

Саудівська Аравія в червні знизить ціни на нафту для...

Пропонуємо до обговорення:
Саудівська Аравія в червні знизить ціни на всі види нафти, які експортуються в країни Середземномор'я і Північно-Західної Європи (ПЗЄ), повідомила держкомпанія Saudi Aramco.

Дивися повний текст Саудівська Аравія в червні знизить ціни на нафту для Європи, підвищить - для Азії.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:11

А котировки что не рынок устанавливает? Если все так плохо, то это тупиковый путь.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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