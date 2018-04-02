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Омелян заявив про інспекцію
усіх вокзалів, а потім —...

Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:52

Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Дивися повний текст Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім — осель керівників УЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:52

Пиарщик Омелян, только проснулся, поручи этим хлопцам, туалеты ремонтировать так они бегом на ремонт туалета поллимона освоят
7719polish
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:07

Re: Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...

Верно, но начинать нужно с себя. Глядишь и вокзалы станут лучше.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:30

А зачем предупреждать сразу едти к ним домой !
vasia_fin
 
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