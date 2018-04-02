Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Дивися повний текст Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім — осель керівників УЗ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:52
Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім — осель керівників УЗ.
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:52
Пиарщик Омелян, только проснулся, поручи этим хлопцам, туалеты ремонтировать так они бегом на ремонт туалета поллимона освоят
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:07
Re: Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...
Верно, но начинать нужно с себя. Глядишь и вокзалы станут лучше.
Black Jack - White Business
Зараз переглядають цей форум: antikkristall і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|