Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Дивися повний текст Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім — осель керівників УЗ.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:52
Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім — осель керівників УЗ.
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:52
Пиарщик Омелян, только проснулся, поручи этим хлопцам, туалеты ремонтировать так они бегом на ремонт туалета поллимона освоят
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:07
Re: Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...
Верно, но начинать нужно с себя. Глядишь и вокзалы станут лучше.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:59
Предлагаю начать с Омеляна.
Для начала проверить, откуда у Министра деньги на "спонтанную" поездку его жены в Штаты, где бедной "пришлось" остаться и родить ребенка. Это в тех самых Штатах, где консультация врача без страховки стоит от 200 долларов, а вызов скорой - от 2 тыс долларов
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:08
Re: омелян заявив
«Я откровенно недоволен состоянием вокзала в Николаеве. Прошел почти год, положительных изменений нет. Я крайне недоволен, что министр должен дважды приезжать на вокзал, дважды «наслаждаться» его состоянием.»
Прошло 4 года. положительных изменений нет
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