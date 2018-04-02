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Омелян заявив про інспекцію
усіх вокзалів, а потім —...

Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:52

Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Дивися повний текст Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім — осель керівників УЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:52

Пиарщик Омелян, только проснулся, поручи этим хлопцам, туалеты ремонтировать так они бегом на ремонт туалета поллимона освоят
7719polish
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:07

Re: Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...

Верно, но начинать нужно с себя. Глядишь и вокзалы станут лучше.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:30

А зачем предупреждать сразу едти к ним домой !
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:59

Предлагаю начать с Омеляна.

Для начала проверить, откуда у Министра деньги на "спонтанную" поездку его жены в Штаты, где бедной "пришлось" остаться и родить ребенка. Это в тех самых Штатах, где консультация врача без страховки стоит от 200 долларов, а вызов скорой - от 2 тыс долларов
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:08

Re: омелян заявив

«Я откровенно недоволен состоянием вокзала в Николаеве. Прошел почти год, положительных изменений нет. Я крайне недоволен, что министр должен дважды приезжать на вокзал, дважды «наслаждаться» его состоянием.»
Прошло 4 года. положительных изменений нет
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:08

я, например, откровенно недоволен сроками продвижения проекта Гиперлуп в Украине, даже зная, что Маск нас послал. Также нэгодую от срывов сроков строительства метро на Троэщину. Наконец, где монорэльс у аэропорт Борыспиль?? Сказочники, они такие веселые, где они такую забористую траву берут? Но, внимание, RYANAIR скоро будет летать? Значит, и ж/д ветку в Иран проведут, на пару с Южным Шелковым путем, волшебники!
sequence
 
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