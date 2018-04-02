Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Дивися повний текст Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім — осель керівників УЗ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:52
Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім — осель керівників УЗ.
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:52
Пиарщик Омелян, только проснулся, поручи этим хлопцам, туалеты ремонтировать так они бегом на ремонт туалета поллимона освоят
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:07
Re: Омелян заявив про інспекцію усіх вокзалів, а потім —...
Верно, но начинать нужно с себя. Глядишь и вокзалы станут лучше.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:59
Предлагаю начать с Омеляна.
Для начала проверить, откуда у Министра деньги на "спонтанную" поездку его жены в Штаты, где бедной "пришлось" остаться и родить ребенка. Это в тех самых Штатах, где консультация врача без страховки стоит от 200 долларов, а вызов скорой - от 2 тыс долларов
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:08
Re: омелян заявив
«Я откровенно недоволен состоянием вокзала в Николаеве. Прошел почти год, положительных изменений нет. Я крайне недоволен, что министр должен дважды приезжать на вокзал, дважды «наслаждаться» его состоянием.»
Прошло 4 года. положительных изменений нет
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:08
я, например, откровенно недоволен сроками продвижения проекта Гиперлуп в Украине, даже зная, что Маск нас послал. Также нэгодую от срывов сроков строительства метро на Троэщину. Наконец, где монорэльс у аэропорт Борыспиль?? Сказочники, они такие веселые, где они такую забористую траву берут? Но, внимание, RYANAIR скоро будет летать? Значит, и ж/д ветку в Иран проведут, на пару с Южным Шелковым путем, волшебники!
реклама
|