Кешбэк по платежам в Украине? есть или нету!

FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ месяц.
Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет. Вот об этих ограничениях и речь
Почти каждый месяц рублю по 500 грн. В свинорылы не записывают, т.к. картой пользуюсь не только для кешбека, а для ежедневных операций.
FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ месяц.
Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет. Вот об этих ограничениях и речь
Почти каждый месяц рублю по 500 грн. В свинорылы не записывают, т.к. картой пользуюсь не только для кешбека, а для ежедневных операций.
Ну у меня кешбек по всем ежедневным и не совсем операциям, за редким исключением, а Моня лишь одна из кредиток. Вот только начал по Моне выгребать по 500 - сразу наказали за свинорыльство
Монобанк убрал бонусный кешбэк с кредитных средств теперь кешбэк с кредитных средств равен кешбэку с личных средств. Есть и + Монобанк теперь дарит 100 грн при подключении по ссылке. https://monobank.com.ua/r/dLfj раньше было 50 грн.
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