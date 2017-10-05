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Кешбэк по платежам в
Украине? есть или нету!

Кешбэк по платежам в Украине? есть или нету!
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:50

Re: Кешбэк по платежам в Украине? есть или нету!

Faceless написав:
FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ :idea: месяц.


Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет.
Вот об этих ограничениях и речь

Почти каждый месяц рублю по 500 грн. В свинорылы не записывают, т.к. картой пользуюсь не только для кешбека, а для ежедневных операций.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:57

  maxim2014 написав:
Faceless написав:
FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ :idea: месяц.


Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет.
Вот об этих ограничениях и речь

Почти каждый месяц рублю по 500 грн. В свинорылы не записывают, т.к. картой пользуюсь не только для кешбека, а для ежедневных операций.

Ну у меня кешбек по всем ежедневным и не совсем операциям, за редким исключением, а Моня лишь одна из кредиток. Вот только начал по Моне выгребать по 500 - сразу наказали за свинорыльство :|
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:17

Новости по Моно

По моей информации кешбэк по Фози (не считая Сильпо,Форы) и Метро перестали возвращать кешбэк. (мотивируя что там разные группы товаров..)

Итоги использования монобанк за 1 месяц:

Зображення
Получите бонус !!! 100 грн !!! от MONOBANK на баланс при установке приложения на смартфон: :arrow: https://monobank.com.ua/r/dLfj
FOXes
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:39

Новости по Моно

Монобанк убрал бонусный кешбэк с кредитных средств :(
теперь кешбэк с кредитных средств равен кешбэку с личных средств. :?
Есть и + Монобанк теперь дарит 100 грн :D при подключении по ссылке.
:Dhttps://monobank.com.ua/r/dLfj :D
раньше было 50 грн.
Зображення
Получите бонус !!! 100 грн !!! от MONOBANK на баланс при установке приложения на смартфон: :arrow: https://monobank.com.ua/r/dLfj
FOXes
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