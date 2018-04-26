Про це йдеться в повідомленні підприємства
Дивися повний текст Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 13:46
Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку.
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:46
Логический итог какашкопроизводителей. Колеса из сажи которые стираются за 30тыс никому не нужны, а видно нужных людей в госзакупках как раньше было не нашлось.
Востаннє редагувалось holodlar в Чет 03 тра, 2018 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:48
Я конечно тоже против говноколес но это не решает проблему отсутствия производства в стране. Ну неужели нельзя это говно было переоборудовать или сдать и еще доплатить нормалтной шинофирме типа тойо там итп...
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:56
вор который рулит любым предприятием если нет доступа к кормушке закроется рано или поздно
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:00
mr_haos-999
походу вырезается на металлолом вся промышленность страны. все будем комбайнерами или снопоукладчиками
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:40
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:40
Было автомобилестроение - было производство шин и колес.
Закрыли автозаводы - не нужно стало производство шин.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:44
Есть огромный вторичный рынок. Тут миллионы автомобилей ездят. Это рай для шинников. Какие автозаводы... Колесный завод на стальных дисках прибыльный, а шинный - нет. Бред.
Востаннє редагувалось sensei в Чет 03 тра, 2018 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:45
Извините, но прямой связи тут не заметно. Ведь покрышки меняют не только на новых машинах. Да к тому же абсолютное большинство легковых машин имеют по 2 комплекта резины - летнюю и зимнюю.
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