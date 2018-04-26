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Найбільший виробник шин в
Україні вирішив піти з ринку

Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:46

Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні підприємства

Дивися повний текст Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:46

Логический итог какашкопроизводителей. Колеса из сажи которые стираются за 30тыс никому не нужны, а видно нужных людей в госзакупках как раньше было не нашлось.
Востаннє редагувалось holodlar в Чет 03 тра, 2018 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:48

  holodlar написав:Логический итог *г****. Колеса из сажи которые стираются за 30тыс никому не нужны, а видно нужных людей в госзакупках как раньше было не нашлось.

Я конечно тоже против говноколес но это не решает проблему отсутствия производства в стране. Ну неужели нельзя это говно было переоборудовать или сдать и еще доплатить нормалтной шинофирме типа тойо там итп...
mr_haos-999
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:56

вор который рулит любым предприятием если нет доступа к кормушке закроется рано или поздно
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KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:00

mr_haos-999
походу вырезается на металлолом вся промышленность страны. все будем комбайнерами или снопоукладчиками :(
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:00

+1 KOKS>> всё верно.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:40

  holodlar написав:mr_haos-999
походу вырезается на металлолом вся промышленность страны. все будем комбайнерами или снопоукладчиками :(


Комбайнерами на колесах от Джон Диров?
sensei
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:40

Было автомобилестроение - было производство шин и колес.
Закрыли автозаводы - не нужно стало производство шин.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:44

  Shram написав:Было автомобилестроение - было производство шин и колес.
Закрыли автозаводы - не нужно стало производство шин.


Есть огромный вторичный рынок. Тут миллионы автомобилей ездят. Это рай для шинников. Какие автозаводы... Колесный завод на стальных дисках прибыльный, а шинный - нет. Бред.
Востаннє редагувалось sensei в Чет 03 тра, 2018 14:49, всього редагувалось 1 раз.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:45

Было автомобилестроение - было производство шин и колес.
Закрыли автозаводы - не нужно стало производство шин.

Извините, но прямой связи тут не заметно. Ведь покрышки меняют не только на новых машинах. Да к тому же абсолютное большинство легковых машин имеют по 2 комплекта резины - летнюю и зимнюю.
Волгарь
 
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