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Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:47
holodlar написав:
будем комбайнерами или снопоукладчиками
а комбайны за какие шиши?..
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sal
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:48
Волгарь написав:
Было автомобилестроение - было производство шин и колес.
Закрыли автозаводы - не нужно стало производство шин.
Извините, но прямой связи тут не заметно. Ведь покрышки меняют не только на новых машинах. Да к тому же абсолютное большинство легковых машин имеют по 2 комплекта резины - летнюю и зимнюю.
Все правильно, и нужно добавить, что шины на наших дорогах - это даже не детали износа, это расходники!!!
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sensei
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:16
Сначала завалили Черниговское Химволокно ( ткань для шин ) потом добрались до Черкасского "Азота" химия для кордной ткани шин , теперь и до самого производителя шин добрались . Если гос-во не поддерживает отечественного производителя в тяжелых условиях то потом получаются куча безработных людей , ноль налогов и кучка бандитов пирующих на развалинах заводов и режущая его на металл продавая за черный нал.
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makishin60
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:20
makishin60 написав:
Сначала завалили Черниговское Химволокно ( ткань для шин ) потом добрались до Черкасского "Азота" химия для кордной ткани шин , теперь и до самого производителя шин добрались . Если гос-во не поддерживает отечественного производителя в тяжелых условиях то потом получаются куча безработных людей , ноль налогов и кучка бандитов пирующих на развалинах заводов и режущая его на металл продавая за черный нал.
Завод купили кацапи. Купили щоб ліквідувати.
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andriyzhagun
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:38
andriyzhagun написав:
Завод купили кацапи. Купили щоб ліквідувати.
Прошу подтверждение Ваших слов. Я имею ввиду про кацапов. Он принадлежит олигарху Жеваго.
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sensei
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:39
Причина проста - в Украине настолько дорогая рабочая сила, что акционеры решили перенести производство в Норвегию и Швейцарию :-)
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De Bil
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:40
Шины от Росавы на рынке есть, например, по Солазо 195/60/15 на хотлайне 63 предложения. И их покупают. Скорее всего, компания уже пустышка, поэтому ее и ликвидируют.
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andrey_spec
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:40
makishin60 написав:
Сначала завалили Черниговское Химволокно ( ткань для шин ) потом добрались до Черкасского "Азота" химия для кордной ткани шин , теперь и до самого производителя шин добрались . Если гос-во не поддерживает отечественного производителя в тяжелых условиях то потом получаются куча безработных людей , ноль налогов и кучка бандитов пирующих на развалинах заводов и режущая его на металл продавая за черный нал.
А что на Азоте - какая химия для кордной ткани?
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sensei
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:47
За "лысую" резину никто не гоняет, менять никто не хочет. Я если меняют то покупают б/у из Европы. Да и себистоимость не ниже, к примеру китайских или российских аналогов
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:49
makishin60 написав:
Сначала завалили Черниговское Химволокно ( ткань для шин ) потом добрались до Черкасского "Азота" химия для кордной ткани шин , теперь и до самого производителя шин добрались . Если гос-во не поддерживает отечественного производителя в тяжелых условиях то потом получаются куча безработных людей , ноль налогов и кучка бандитов пирующих на развалинах заводов и режущая его на металл продавая за черный нал.
То всё было тяжкое наследие клятого имперского режима!
Наше майбутне - аграрна сверхдержава! Так нам наш президент объяснил!
Уух, как мы сейчас заживём!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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R2
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