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Найбільший виробник шин в
Україні вирішив піти з ринку

Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:57

  Баблонавт написав:
  makishin60 написав:Сначала завалили Черниговское Химволокно ( ткань для шин ) потом добрались до Черкасского "Азота" химия для кордной ткани шин , теперь и до самого производителя шин добрались . Если гос-во не поддерживает отечественного производителя в тяжелых условиях то потом получаются куча безработных людей , ноль налогов и кучка бандитов пирующих на развалинах заводов и режущая его на металл продавая за черный нал.

То всё было тяжкое наследие клятого имперского режима!
Наше майбутне - аграрна сверхдержава! Так нам наш президент объяснил!
Уух, как мы сейчас заживём!


Вот так ольгинские и прокалываются.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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