Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку

Баблонавт написав:makishin60 написав:Сначала завалили Черниговское Химволокно ( ткань для шин ) потом добрались до Черкасского "Азота" химия для кордной ткани шин , теперь и до самого производителя шин добрались . Если гос-во не поддерживает отечественного производителя в тяжелых условиях то потом получаются куча безработных людей , ноль налогов и кучка бандитов пирующих на развалинах заводов и режущая его на металл продавая за черный нал.
То всё было тяжкое наследие клятого имперского режима!
Наше майбутне - аграрна сверхдержава! Так нам наш президент объяснил!
Уух, как мы сейчас заживём!
Вот так ольгинские и прокалываются.