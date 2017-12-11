Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Сначала завалили Черниговское Химволокно ( ткань для шин ) потом добрались до Черкасского "Азота" химия для кордной ткани шин , теперь и до самого производителя шин добрались . Если гос-во не поддерживает отечественного производителя в тяжелых условиях то потом получаются куча безработных людей , ноль налогов и кучка бандитов пирующих на развалинах заводов и режущая его на металл продавая за черный нал.
makishin60 написав:Сначала завалили Черниговское Химволокно ( ткань для шин ) потом добрались до Черкасского "Азота" химия для кордной ткани шин , теперь и до самого производителя шин добрались . Если гос-во не поддерживает отечественного производителя в тяжелых условиях то потом получаются куча безработных людей , ноль налогов и кучка бандитов пирующих на развалинах заводов и режущая его на металл продавая за черный нал.
makishin60 написав:Сначала завалили Черниговское Химволокно ( ткань для шин ) потом добрались до Черкасского "Азота" химия для кордной ткани шин , теперь и до самого производителя шин добрались . Если гос-во не поддерживает отечественного производителя в тяжелых условиях то потом получаются куча безработных людей , ноль налогов и кучка бандитов пирующих на развалинах заводов и режущая его на металл продавая за черный нал.