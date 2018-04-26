RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найбільший виробник шин в
Україні вирішив піти з ринку

Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:43

Ни причины, ни последствия абсолютно непонятны.

Рынок сбыта точно есть, никуда не делся.

Логистика, рабочая сила и остальное необходимое для производства - тоже есть, никуда не делось.

Возможно, не "вписались в рынок" и проиграли конкуренцию китайцам.

Но может быть и десяток других причин, по которым предприятие теряло выручку , а собственники приняли решение о ликвидации.

Пока выводы преждевременны
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 02.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:44

  sensei написав:
  makishin60 написав:Сначала завалили Черниговское Химволокно ( ткань для шин ) потом добрались до Черкасского "Азота" химия для кордной ткани шин , теперь и до самого производителя шин добрались . Если гос-во не поддерживает отечественного производителя в тяжелых условиях то потом получаются куча безработных людей , ноль налогов и кучка бандитов пирующих на развалинах заводов и режущая его на металл продавая за черный нал.


А что на Азоте - какая химия для кордной ткани?

ДЕЛАЮТ КАПРОЛАКТАМ
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 03.10.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:48

Re: Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку

  makishin60 написав:потом добрались до Черкасского "Азота"

Кто "добрались"? Фирташ завод эксплуатировал и эксплуатирует нещадно, вот только сами черкащане не рады тому, от химвыбросов там посреди лета каштаны уже без листьев и повальные проблемы со здоровьем у детей
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20475
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4541 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:18

  Faceless написав:
  makishin60 написав:потом добрались до Черкасского "Азота"

Кто "добрались"? Фирташ завод эксплуатировал и эксплуатирует нещадно, вот только сами черкащане не рады тому, от химвыбросов там посреди лета каштаны уже без листьев и повальные проблемы со здоровьем у детей


Странно. От азота и травка должна быть зеленее и речки с озёрами.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5568
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:05

Re: Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку

Очень давно было, решил купить комплект зимней росавы с очень жестоким протектором БЦ_20 (кажется) 14-го радиуса с заводской ошиповкой, чтобы поставить на стальные диски. На лето была гудиер гидрогрип 15-го радиуса на родные диски (вроде как титановый сплав (? - так мне сказали)) от производителя автомобиля.
1. Я конечно в курсе, что зимняя резина намного тяжелее летней. Но в данном случае, зимняя росава 14-го радиуса оказалась значительно тяжелей летней бОльшего радиуса даеще и одетой на диски.
2. После первой-же зимы вылетело около 10% шипов, после еще 2-х вылетело еще 10%. И это заводская ошиповка. Сейчас у меня зимняя ханкук с ошиповкой на вианоре их французскими шипами - за 3 сезона ни один не выпал. К самому износу вопросов нет - за 3 сезона износ был незначительный, но зимой износ вообще меньше. Со своей задачей "выгребать" резина справлялась "на ура" - выгребал из 40 см снега в небольшой подъемчик.
Отсюда мораль - продукция неконкурентна и бОльшей частью я росаву вижу на автомобилях государственных служб, то есть спрос на нее искльчительно вне рыночного поля. И еще, конечно, такие экспериментаторы типа меня один раз попробовать могут. если говорить о цене, то огромную конкуренцию составляют конечно бу шины, которые несмотря на пробег все-же комфортней росавы намного. По сути, я так думаю, росава осталась с шинами 80х-90х годов, тогда как изменились очень многие условия и эксплуатации и конкуренции на рынке. В то, что росава именно "закрылась" - не очень верится. Скорей всего делают санацию или управляемое банкротство для списания налогов и/или долгов. Видится разумным выпуск шин известного бренда после модернизации. Вон, в рп, как минимум нокиан выпускают, хоть и хужее по качеству чем финская, но пипл хавает.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7497
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3106 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:06

  Ratatui написав:
  Faceless написав:
  makishin60 написав:потом добрались до Черкасского "Азота"

Кто "добрались"? Фирташ завод эксплуатировал и эксплуатирует нещадно, вот только сами черкащане не рады тому, от химвыбросов там посреди лета каштаны уже без листьев и повальные проблемы со здоровьем у детей


Странно. От азота и травка должна быть зеленее и речки с озёрами.


И дети зеленее?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7497
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3106 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:17

  Faceless написав:от химвыбросов там посреди лета каштаны уже без листьев


В августе в Одессе значительная часть каштанов уже без листьев или со скрюченными пожелтелыми листьями. Это эпидемия каштановой моли. Горзелентрест закупил специальные прививки от моли, на прошлой неделе вроде 900 деревьев уже привили. В течение мая еще несколько тысяч собираются привить.

Но это не отменяет конечно безусловного вреда всех наших химпроизводств.
freeze
4
 
Повідомлень: 7650
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2107 раз.
Подякували: 2897 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:39

Налоговики требуют с нардепа Жеваго почти 1,3 млрд гривен

http://kievvlast.com.ua/news/nalogoviki ... lrd-griven
за эти деньги моно одесский припортовый купить
4884707
 
Повідомлень: 26
З нами з: 21.11.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:42

rjkz
Две трети продукции «Росавы» идет на экспорт. Ее шины можно приобрести в 55 странах.
4884707
 
Повідомлень: 26
З нами з: 21.11.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:44

Сегодня - Завод по производству автошин "Росава" горит в Белой Церкви.

В г. Белая Церковь (Киевская обл.) произошел пожар на складах с изделиями из резины (вероятно, автомобильными шинами),
4884707
 
Повідомлень: 26
З нами з: 21.11.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні відбулися фінальні випробування ракетного... 1, 2, 3
R2 » Чет 26 кві, 2018 11:57
22 920
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 16:20
Баблонавт
Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років 1, 2
R2 » Вів 01 тра, 2018 23:46
14 940
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 08:36
tollyn
Apple Pay почне працювати в Україні
R2 » Сер 02 тра, 2018 15:16
0 52
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 15:16
R2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.