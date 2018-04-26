|
|
|
Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 17:43
Ни причины, ни последствия абсолютно непонятны.
Рынок сбыта точно есть, никуда не делся.
Логистика, рабочая сила и остальное необходимое для производства - тоже есть, никуда не делось.
Возможно, не "вписались в рынок" и проиграли конкуренцию китайцам.
Но может быть и десяток других причин, по которым предприятие теряло выручку , а собственники приняли решение о ликвидации.
Пока выводы преждевременны
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 17:44
sensei написав: makishin60 написав:
Сначала завалили Черниговское Химволокно ( ткань для шин ) потом добрались до Черкасского "Азота" химия для кордной ткани шин , теперь и до самого производителя шин добрались . Если гос-во не поддерживает отечественного производителя в тяжелых условиях то потом получаются куча безработных людей , ноль налогов и кучка бандитов пирующих на развалинах заводов и режущая его на металл продавая за черный нал.
А что на Азоте - какая химия для кордной ткани?
ДЕЛАЮТ КАПРОЛАКТАМ
-
makishin60
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 03.10.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 17:48
makishin60 написав:
потом добрались до Черкасского "Азота"
Кто "добрались"? Фирташ завод эксплуатировал и эксплуатирует нещадно, вот только сами черкащане не рады тому, от химвыбросов там посреди лета каштаны уже без листьев и повальные проблемы со здоровьем у детей
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20475
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1067 раз.
- Подякували: 4541 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:18
Faceless написав: makishin60 написав:
потом добрались до Черкасского "Азота"
Кто "добрались"? Фирташ завод эксплуатировал и эксплуатирует нещадно, вот только сами черкащане не рады тому, от химвыбросов там посреди лета каштаны уже без листьев и повальные проблемы со здоровьем у детей
Странно. От азота и травка должна быть зеленее и речки с озёрами.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5568
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:05
Очень давно было, решил купить комплект зимней росавы с очень жестоким протектором БЦ_20 (кажется) 14-го радиуса с заводской ошиповкой, чтобы поставить на стальные диски. На лето была гудиер гидрогрип 15-го радиуса на родные диски (вроде как титановый сплав (? - так мне сказали)) от производителя автомобиля.
1. Я конечно в курсе, что зимняя резина намного тяжелее летней. Но в данном случае, зимняя росава 14-го радиуса оказалась значительно тяжелей летней бОльшего радиуса даеще и одетой на диски.
2. После первой-же зимы вылетело около 10% шипов, после еще 2-х вылетело еще 10%. И это заводская ошиповка. Сейчас у меня зимняя ханкук с ошиповкой на вианоре их французскими шипами - за 3 сезона ни один не выпал. К самому износу вопросов нет - за 3 сезона износ был незначительный, но зимой износ вообще меньше. Со своей задачей "выгребать" резина справлялась "на ура" - выгребал из 40 см снега в небольшой подъемчик.
Отсюда мораль - продукция неконкурентна и бОльшей частью я росаву вижу на автомобилях государственных служб, то есть спрос на нее искльчительно вне рыночного поля. И еще, конечно, такие экспериментаторы типа меня один раз попробовать могут. если говорить о цене, то огромную конкуренцию составляют конечно бу шины, которые несмотря на пробег все-же комфортней росавы намного. По сути, я так думаю, росава осталась с шинами 80х-90х годов, тогда как изменились очень многие условия и эксплуатации и конкуренции на рынке. В то, что росава именно "закрылась" - не очень верится. Скорей всего делают санацию или управляемое банкротство для списания налогов и/или долгов. Видится разумным выпуск шин известного бренда после модернизации. Вон, в рп, как минимум нокиан выпускают, хоть и хужее по качеству чем финская, но пипл хавает.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7497
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3106 раз.
- Подякували: 1473 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:06
Ratatui написав: Faceless написав: makishin60 написав:
потом добрались до Черкасского "Азота"
Кто "добрались"? Фирташ завод эксплуатировал и эксплуатирует нещадно, вот только сами черкащане не рады тому, от химвыбросов там посреди лета каштаны уже без листьев и повальные проблемы со здоровьем у детей
Странно. От азота и травка должна быть зеленее и речки с озёрами.
И дети зеленее?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7497
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3106 раз.
- Подякували: 1473 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:17
Faceless написав:
от химвыбросов там посреди лета каштаны уже без листьев
В августе в Одессе значительная часть каштанов уже без листьев или со скрюченными пожелтелыми листьями. Это эпидемия каштановой моли. Горзелентрест закупил специальные прививки от моли, на прошлой неделе вроде 900 деревьев уже привили. В течение мая еще несколько тысяч собираются привить.
Но это не отменяет конечно безусловного вреда всех наших химпроизводств.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7650
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2107 раз.
- Подякували: 2897 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:39
-
4884707
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 21.11.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:42
rjkz
Две трети продукции «Росавы» идет на экспорт. Ее шины можно приобрести в 55 странах.
-
4884707
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 21.11.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:44
Сегодня - Завод по производству автошин "Росава" горит в Белой Церкви.
В г. Белая Церковь (Киевская обл.) произошел пожар на складах с изделиями из резины (вероятно, автомобильными шинами),
-
4884707
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 21.11.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|920
|
|
|14
|940
|
|
|0
|51
|
Сер 02 тра, 2018 15:16
R2
реклама
|