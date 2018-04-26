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Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:47
4884707 написав:
Сегодня - Завод по производству автошин "Росава" горит в Белой Церкви.
В г. Белая Церковь (Киевская обл.) произошел пожар на складах с изделиями из резины (вероятно, автомобильными шинами),
К инвентаризации готовы!
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Додано: Чет 03 тра, 2018 19:51
завтра шины в полцены
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Додано: Чет 03 тра, 2018 20:02
4884707 написав:rjkz
Две трети продукции «Росавы» идет на экспорт. Ее шины можно приобрести в 55 странах.
И?
Приобрести можно - приобретают?
Если - да, то почему мы сейчас обсуждаем закрытие?
У меня знакомая делает поделки хендмэйд и отсылает в США, но на жизнь этим не зарабатывает и не заработает. Может и росава на экспорт в таком-же формате работает?
Мне сложно представить автомобилиста развитой страны (а тем боле производителя), который сделает выбор в пользу качества росавы. Может в сегменте сельхозтехники они конкурентны? Там все по-другому. МОжет быть. Но в сегменте легковых шин они отстали на...на много.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 20:03
4884707 написав:
Сегодня - Завод по производству автошин "Росава" горит в Белой Церкви.
В г. Белая Церковь (Киевская обл.) произошел пожар на складах с изделиями из резины (вероятно, автомобильными шинами),
"Все уже украдено до нас" ("Операция "Ы")?
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Додано: Чет 03 тра, 2018 20:25
да о чем спор, все сказано предложением: "Росава увеличила убыток на 73,8% (на 304,8 млн грн) – до 717,8 млн грн, сократив чистый доход в 1,7 раза (626,7 млн грн) – до 875,3 млн грн."
тупой вывод средств и заметание следов
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