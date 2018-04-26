Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку

rjkz написав:

Очень давно было, решил купить комплект зимней росавы с очень жестоким протектором БЦ_20 (кажется) 14-го радиуса с заводской ошиповкой, чтобы поставить на стальные диски. На лето была гудиер гидрогрип 15-го радиуса на родные диски (вроде как титановый сплав (? - так мне сказали)) от производителя автомобиля.1. Я конечно в курсе, что зимняя резина намного тяжелее летней. Но в данном случае, зимняя росава 14-го радиуса оказалась значительно тяжелей летней бОльшего радиуса даеще и одетой на диски.2. После первой-же зимы вылетело около 10% шипов, после еще 2-х вылетело еще 10%. И это заводская ошиповка. Сейчас у меня зимняя ханкук с ошиповкой на вианоре их французскими шипами - за 3 сезона ни один не выпал. К самому износу вопросов нет - за 3 сезона износ был незначительный, но зимой износ вообще меньше. Со своей задачей "выгребать" резина справлялась "на ура" - выгребал из 40 см снега в небольшой подъемчик.Отсюда мораль - продукция неконкурентна и бОльшей частью я росаву вижу на автомобилях государственных служб, то есть спрос на нее искльчительно вне рыночного поля. И еще, конечно, такие экспериментаторы типа меня один раз попробовать могут. если говорить о цене, то огромную конкуренцию составляют конечно бу шины, которые несмотря на пробег все-же комфортней росавы намного. По сути, я так думаю, росава осталась с шинами 80х-90х годов, тогда как изменились очень многие условия и эксплуатации и конкуренции на рынке. В то, что росава именно "закрылась" - не очень верится. Скорей всего делают санацию или управляемое банкротство для списания налогов и/или долгов. Видится разумным выпуск шин известного бренда после модернизации. Вон, в рп, как минимум нокиан выпускают, хоть и хужее по качеству чем финская, но пипл хавает.