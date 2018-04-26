Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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4884707 написав:rjkz Две трети продукции «Росавы» идет на экспорт. Ее шины можно приобрести в 55 странах.
И? Приобрести можно - приобретают? Если - да, то почему мы сейчас обсуждаем закрытие? У меня знакомая делает поделки хендмэйд и отсылает в США, но на жизнь этим не зарабатывает и не заработает. Может и росава на экспорт в таком-же формате работает? Мне сложно представить автомобилиста развитой страны (а тем боле производителя), который сделает выбор в пользу качества росавы. Может в сегменте сельхозтехники они конкурентны? Там все по-другому. МОжет быть. Но в сегменте легковых шин они отстали на...на много.
да о чем спор, все сказано предложением: "Росава увеличила убыток на 73,8% (на 304,8 млн грн) – до 717,8 млн грн, сократив чистый доход в 1,7 раза (626,7 млн грн) – до 875,3 млн грн." тупой вывод средств и заметание следов
rjkz написав:Очень давно было, решил купить комплект зимней росавы с очень жестоким протектором БЦ_20 (кажется) 14-го радиуса с заводской ошиповкой, чтобы поставить на стальные диски. На лето была гудиер гидрогрип 15-го радиуса на родные диски (вроде как титановый сплав (? - так мне сказали)) от производителя автомобиля. 1. Я конечно в курсе, что зимняя резина намного тяжелее летней. Но в данном случае, зимняя росава 14-го радиуса оказалась значительно тяжелей летней бОльшего радиуса даеще и одетой на диски. 2. После первой-же зимы вылетело около 10% шипов, после еще 2-х вылетело еще 10%. И это заводская ошиповка. Сейчас у меня зимняя ханкук с ошиповкой на вианоре их французскими шипами - за 3 сезона ни один не выпал. К самому износу вопросов нет - за 3 сезона износ был незначительный, но зимой износ вообще меньше. Со своей задачей "выгребать" резина справлялась "на ура" - выгребал из 40 см снега в небольшой подъемчик. Отсюда мораль - продукция неконкурентна и бОльшей частью я росаву вижу на автомобилях государственных служб, то есть спрос на нее искльчительно вне рыночного поля. И еще, конечно, такие экспериментаторы типа меня один раз попробовать могут. если говорить о цене, то огромную конкуренцию составляют конечно бу шины, которые несмотря на пробег все-же комфортней росавы намного. По сути, я так думаю, росава осталась с шинами 80х-90х годов, тогда как изменились очень многие условия и эксплуатации и конкуренции на рынке. В то, что росава именно "закрылась" - не очень верится. Скорей всего делают санацию или управляемое банкротство для списания налогов и/или долгов. Видится разумным выпуск шин известного бренда после модернизации. Вон, в рп, как минимум нокиан выпускают, хоть и хужее по качеству чем финская, но пипл хавает.
По вылету шипов, то на наших дорогах из нокиана хакапелиты вылетело наверное больше. При всём при том, что это Финляндия оригинал не Омск.
4884707 написав:rjkz Две трети продукции «Росавы» идет на экспорт. Ее шины можно приобрести в 55 странах.
И? Приобрести можно - приобретают? Если - да, то почему мы сейчас обсуждаем закрытие? У меня знакомая делает поделки хендмэйд и отсылает в США, но на жизнь этим не зарабатывает и не заработает. Может и росава на экспорт в таком-же формате работает? Мне сложно представить автомобилиста развитой страны (а тем боле производителя), который сделает выбор в пользу качества росавы. Может в сегменте сельхозтехники они конкурентны? Там все по-другому. МОжет быть. Но в сегменте легковых шин они отстали на...на много.
Может они и отстали, но их шины мало того , что по предоплате фурами брали, так иногда до 14-30 дней после оплаты ждать надо. Знакомый занимается и вот такую ситуацию рассказал. Так, что походу маланец очередную многоходовку придумал как налоги не платить и всех кинуть.
Опять журнализды наврали. Ликвидируется не предприятие, а одно из юридических лиц, да и пожар вовсе не на предприятии, Мер Генадий Дикий уже дал отчет:
Шановні білоцерківці. На даний момент є факт пожежі в промисловій зоні району Леваневського. В орендованому приміщенні суб'єкта підприємницької діяльності, що займається виготовленням лако-фарбової продукції вибухнула ємність з горючою речовиною. Є чотирі постраждалі. Два з тяжкими опіками, один з опіками середньої тяжкості, один з легкими. Пожежа має локальний характер. Всі служби задіяні в повному обсязі. Прямо зараз робляться заміри викидів в повітря на місці пожежі, на масиві Леваневського і в центральній частині міста. Ситуація знаходиться під контролем https://www.facebook.com/dykyi.ga .
komp написав:Опять журнализды наврали. Ликвидируется не предприятие, а одно из юридических лиц, да и пожар вовсе не на предприятии, Мер Генадий Дикий уже дал отчет:
Шановні білоцерківці. На даний момент є факт пожежі в промисловій зоні району Леваневського. В орендованому приміщенні суб'єкта підприємницької діяльності, що займається виготовленням лако-фарбової продукції вибухнула ємність з горючою речовиною. Є чотирі постраждалі. Два з тяжкими опіками, один з опіками середньої тяжкості, один з легкими. Пожежа має локальний характер. Всі служби задіяні в повному обсязі. Прямо зараз робляться заміри викидів в повітря на місці пожежі, на масиві Леваневського і в центральній частині міста. Ситуація знаходиться під контролем https://www.facebook.com/dykyi.ga .
В общем у зрадафилов всё как всегда.
Короче всё как в Балаклее, только воздух посвежее.