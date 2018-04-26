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Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:02
4884707 написав:
Сегодня - Завод по производству автошин "Росава" горит в Белой Церкви.
В г. Белая Церковь (Киевская обл.) произошел пожар на складах с изделиями из резины (вероятно, автомобильными шинами),
Видимо, кто-то испугался, что завод могут реанимировать.
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warlamp
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:04
warlamp написав: 4884707 написав:
Сегодня - Завод по производству автошин "Росава" горит в Белой Церкви.
В г. Белая Церковь (Киевская обл.) произошел пожар на складах с изделиями из резины (вероятно, автомобильными шинами),
Видимо, кто-то испугался, что завод могут реанимировать.
Да не, остатки подравнивают перед ревизией. То, что ушло на лево уже не найти.
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