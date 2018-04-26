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Найбільший виробник шин в
Україні вирішив піти з ринку

Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:02

  4884707 написав:Сегодня - Завод по производству автошин "Росава" горит в Белой Церкви.

В г. Белая Церковь (Киевская обл.) произошел пожар на складах с изделиями из резины (вероятно, автомобильными шинами),


Видимо, кто-то испугался, что завод могут реанимировать.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:04

  warlamp написав:
  4884707 написав:Сегодня - Завод по производству автошин "Росава" горит в Белой Церкви.

В г. Белая Церковь (Киевская обл.) произошел пожар на складах с изделиями из резины (вероятно, автомобильными шинами),


Видимо, кто-то испугался, что завод могут реанимировать.


Да не, остатки подравнивают перед ревизией. То, что ушло на лево уже не найти. :mrgreen:
Ratatui
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