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Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:26
Эхх....Росава, дешевые шины были...
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papazina
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:01
Прибыль - приватизируем.
Убытки - национализируем
И конечно же: "в любой непонятной ситуации - сжигай склады"
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Duke
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