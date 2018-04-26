RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найбільший виробник шин в
Україні вирішив піти з ринку

Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:26

Эхх....Росава, дешевые шины были...
papazina
 
Повідомлень: 562
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:01

Прибыль - приватизируем.
Убытки - национализируем

И конечно же: "в любой непонятной ситуации - сжигай склады" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5375
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3525 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні відбулися фінальні випробування ракетного... 1, 2, 3
R2 » Чет 26 кві, 2018 11:57
23 993
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 09:15
sequence
Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років 1, 2
R2 » Вів 01 тра, 2018 23:46
14 953
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 08:36
tollyn
Підраховано, скільки принесе Україні передача...
R2 » Суб 28 кві, 2018 12:26
2 135
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 12:32
Duke
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.