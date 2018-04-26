Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:01
Прибыль - приватизируем.
Убытки - национализируем
И конечно же: "в любой непонятной ситуации - сжигай склады"
Всё IMHO
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:08
Звільненя территорій починається з ліквідації промисловості та видачі міграційних карт молодому, працеспроможному населенню.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
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