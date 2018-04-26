Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Ratatui написав:Так, что походу маланец очередную многоходовку придумал как налоги не платить и всех кинуть.
Напомним, Государственная фискальная служба обвиняет "Росаву" в выведении за границу $52,66 и требует уплатить в госбюджет 1,3 млрд грн пени. ЧАО "Росава" эксплуатирует Белоцерковский шинный завод. Экспортом продукции этого завода в последнее время занимается ООО "Премиори" (Белая Церковь Киевской обл.). "Росава" входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго. https://delo.ua/business/zhevago-reshil ... va-342121/