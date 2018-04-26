Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Ratatui написав:Так, что походу маланец очередную многоходовку придумал как налоги не платить и всех кинуть.
Напомним, Государственная фискальная служба обвиняет "Росаву" в выведении за границу $52,66 и требует уплатить в госбюджет 1,3 млрд грн пени. ЧАО "Росава" эксплуатирует Белоцерковский шинный завод. Экспортом продукции этого завода в последнее время занимается ООО "Премиори" (Белая Церковь Киевской обл.). "Росава" входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго. https://delo.ua/business/zhevago-reshil ... va-342121/
Ликвидация "Росавы" не повлияет на работу Белоцерковского шинного завода – директор компании
Киев. 4 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Ликвидация ЧАО "Росава" (Белая Церковь Киевской обл.) не окажет негативного влияния на работу Белоцерковского шинного завода, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора "Росавы" Александра Далибу. "Решение общего собрания акционеров, состоявшегося 30 апреля 2018 года (о ликвидации "Росавы" – /ИФ/), по сути, представляет собой реструктуризацию предприятия в рамках действующего законодательства Украины и соответствует требованиям рынка о разделении разных сегментов: производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии и пр. Реструктуризация предусматривает полное сохранение существующих рабочих мест, увеличение объема производства", - цитирует его пресс-служба. По словам А.Далибы, акционеры намерены инвестировать дополнительные средства в развитие Белоцерковского шинного завода и других предприятий "Росавы", объем производства планируется увеличить, а штат расширять не менее чем на 75-125 чел. ежегодно.