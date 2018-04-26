Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку

Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:24

Ratatui написав: rjkz



Времена недавние. Конец прошлого года. Причём неважно какие шины и для какой техники. Я кстати сам по его рекомендации уже второй летний комплект премиори откатываю. На первом откатал 75 000 и наверное ещё бы проездил, но благодаря дорогам от реформаторов после ямки на одном колесе возникли проблемы с кордом. Пришлось новые купить. Знакомый дальнобойщик кстати ещё месяц назад из Белой Церкви фуру шин на Кишинёв возил. Времена недавние. Конец прошлого года. Причём неважно какие шины и для какой техники. Я кстати сам по его рекомендации уже второй летний комплект премиори откатываю. На первом откатал 75 000 и наверное ещё бы проездил, но благодаря дорогам от реформаторов после ямки на одном колесе возникли проблемы с кордом. Пришлось новые купить. Знакомый дальнобойщик кстати ещё месяц назад из Белой Церкви фуру шин на Кишинёв возил.

Ну, на Кишинев - верю. В Мюнхен - не верю.У меня, кстати, от тех экспериментов с БЦ проблемы были и с ходовой и с подшипниками. Хотя 1 раз она меня реально спасла - какой-то крендель на пр.Победы передо мной из крайнего левого повернул в правый поворот. Тогда наверное несколько шипов из БЦ точно вылетели, но удалось не влететь в него на скорости 120 (ну, тогда позволял себе, грешен).Ну его нафиг такие эксперименты.Пока что из того на чем ездил, место номер раз гудиер (о-о-о, дасисфантастиш), потом континенталь и данлоп. Сейчас езжу летом на бриджстоун - не понимаю, почему его ставят на номер раз в рейтингах? Но ямки -т-т-т, правда, 17 радиус.Для себя понял, что эксперименты с БЦ дорого обходятся.